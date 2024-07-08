強鹿菁英賽》差排頭4桿 小潘還有爭冠希望

強鹿菁英賽第3回合，潘政琮暫普列第4名。 （資料照，取自潘政琮臉書）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅美好手潘政琮昨在強鹿菁英賽第3回合繳出68桿，以低於標準桿17桿，暫時並列第4名，和領先的美國好手湯普森相差4桿，最後一回合爭冠還有機會。

暫列第4 須多抓一點博蒂

32歲的潘政琮今年將再度代表台灣出征奧運，這週他在強鹿菁英賽前兩輪分別繳出65、63桿，一度並列領先。昨小潘抓下4鳥、吞1柏忌，以68桿繳卡。

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潘政琮在2019年RBC傳承盃高球賽奪下PGA生涯首勝，本季最佳成績為2月墨西哥公開賽的並列第3，還在為生涯第2勝努力。小潘表示，目前還落後4桿，必須多抓一點博蒂，「我希望推桿發揮得更好，也會全力以赴。」

尚未取得英國公開賽資格的選手，這場比賽有望爭取門票，只要在未獲資格的選手中排在前兩名，即可拿到入場券。潘政琮說：「這對我來說算是額外的紅利，若可以推進更多球就有機會。」小潘曾在2014 、2019和2021年參與過英國公開賽。

另一台將俞俊安昨抓下4鳥、吞2柏忌，繳出69桿，暫時以低於標準桿13桿，並列21名。領先的湯普森昨抓下9鳥、繳出62桿，衝上第1，和第2名選手相差2桿。

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