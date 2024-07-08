晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

強鹿菁英賽》差排頭4桿 小潘還有爭冠希望

2024/07/08 05:30

強鹿菁英賽第3回合，潘政琮暫普列第4名。 （資料照，取自潘政琮臉書）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅美好手潘政琮昨在強鹿菁英賽第3回合繳出68桿，以低於標準桿17桿，暫時並列第4名，和領先的美國好手湯普森相差4桿，最後一回合爭冠還有機會。

暫列第4 須多抓一點博蒂

32歲的潘政琮今年將再度代表台灣出征奧運，這週他在強鹿菁英賽前兩輪分別繳出65、63桿，一度並列領先。昨小潘抓下4鳥、吞1柏忌，以68桿繳卡。

潘政琮在2019年RBC傳承盃高球賽奪下PGA生涯首勝，本季最佳成績為2月墨西哥公開賽的並列第3，還在為生涯第2勝努力。小潘表示，目前還落後4桿，必須多抓一點博蒂，「我希望推桿發揮得更好，也會全力以赴。」

尚未取得英國公開賽資格的選手，這場比賽有望爭取門票，只要在未獲資格的選手中排在前兩名，即可拿到入場券。潘政琮說：「這對我來說算是額外的紅利，若可以推進更多球就有機會。」小潘曾在2014 、2019和2021年參與過英國公開賽。

另一台將俞俊安昨抓下4鳥、吞2柏忌，繳出69桿，暫時以低於標準桿13桿，並列21名。領先的湯普森昨抓下9鳥、繳出62桿，衝上第1，和第2名選手相差2桿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。