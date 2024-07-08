溫網》詹皓晴台俄聯軍 直落二晉16強

詹皓晴（左）與庫德梅托娃在溫網女雙2連勝。（詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕溫布頓網球錦標賽台將女雙奏捷，儘管倫敦下雨賽事延宕，詹皓晴組合已直落2挺進16強；至於奪冠大熱門的謝淑薇人馬，也預約16強門票。

詹皓晴／庫德梅托娃（俄國）初登場歷經3盤苦戰開胡，昨次輪乘勝追擊，兩人聯手5度破發，6：2、7：5擊敗布克莎（西班牙）／日比野菜緒（日本），第12種子「台俄聯軍」2連勝，挺進草地大滿貫第3輪，與搭檔默契升溫的小詹說：「希望延續氣勢，把握關鍵球，朝著下週賽事邁進。」

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謝淑薇／梅騰絲（比利時）首輪強勢「送蛋」奏捷，壓倒性實力展露無遺，頭號種子「台比聯軍」次輪遭遇英國地主外卡阿普爾頓／宮崎百合子，可望輕鬆過關。曾4度溫網女雙封后的謝淑薇，延續全英俱樂部19連勝，此行志在衛冕，經驗豐富的「台灣一姊」，2021年就與梅騰絲攜手掄元。

上月右膝才動刀的喬科維奇，再度歷經4盤激戰，4：6、6：3、6：4、7：6（7：3）逆轉澳洲後浪巴比倫，塞爾維亞老將第16度挺進溫網男單16強，公開年代與美國康諾斯並列第2，僅次於瑞士「八冠王」費德爾的18次，傷勢復原順利的喬帥說：「每場比賽都變得更好，尤其是搶7， 狀態要延續下去。」

球后小史爆冷32強止步

至於「紅土女王」史薇泰克先盛後衰，6：3、1：6、2：6遭哈薩克非種子普汀塞娃大逆轉，頭號種子女單32強止步，從紅土到綠地的21連勝也中斷，上月法網三連霸的小史說：「我沒有真正好好休息，不會再犯這個錯誤了。」她將回歸拿手紅土，為重返羅蘭加洛斯成名地的巴黎奧運備戰，也是波蘭奪金希望。

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