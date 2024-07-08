中信盃號召女黑豹 開辦衝刺班

第12屆中信盃黑豹旗開賽前，邀請台中台壽霸龍成棒隊球星為來自全台7所學校的女子棒球選手提供全方位特訓。（中信銀行提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕中國信託商業銀行邁入第10年冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽（簡稱「中信盃黑豹旗」），在本屆開賽前特別安排「女黑豹賽前衝刺班」，昨邀請台中台壽霸龍成棒隊球星洪宸宇、邱志鵬等人為來自7所學校的女子棒球選手提供全方位特訓，號召更多「女力」征戰。

有「台灣甲子園」美名的中信盃黑豹旗是全台最大規模青棒賽事，每年約有200所學校報名參賽，而近兩年參賽的女性球員及教練人數皆逾百人，成為「嬌點」話題。在第12屆中信盃黑豹旗於10月開打前，除安排共計5場次巡迴列車，還特別規畫「女黑豹賽前衝刺班」，內容包含3小時的科學訓練課程，透過媲美大聯盟等級的軟硬體設備，分析投球及打擊數據，幫助選手以科學化方式提升實力。

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身為「黑豹大學姐」，前女棒國家隊國手張甄芸分享從非科班選手到入選國家培訓隊的圓夢歷程，她鼓勵黑豹學妹在場上勇敢展現，也期待愈來愈多女生愛上棒球；華江高中女子棒球隊總教練蔡瑜君則專程包車，帶球員從台北到台中市霧峰舊正棒球園區參加衝刺班，她表示，選手對於今年可以全隊一起參賽都十分興奮，並把這次活動當作移地訓練。

中國信託為全台首家投入推展「五級棒球運動」企業，2015年起冠名贊助黑豹旗，而為持續鼓勵高中職及五專學校組隊，去年起針對新報名學校提供10萬元經費，補助採購球具備品、參賽交通及住宿費用，補助名額有限，詳見中信盃黑豹旗官方網站blackpanthercup.tw。

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