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自由日日Shoot》張育成還得選秀?! 傑出旅外條款乾脆廢了

2024/07/09 05:30

張育成大聯盟生涯締造多項台將紀錄，返台效力中職仍得透過選秀程序，未受惠「傑出旅外球員條款」。（富邦悍將提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕旅美好手張育成後天將以狀元郎之姿加盟富邦悍將，但弔詭的是，去年他在經典賽大放異彩，並保有大聯盟台將多項打擊紀錄，仍要透過選秀才能在中職大展身手，2013年設立的「傑出旅外球員條款」形同虛設，乾脆直接廢除。

中職教頭直說怪

基準點迥異新人

今年中職選秀前夕，中信兄弟日籍教頭平野惠一就疑惑，為什麼張育成還要參加選秀？平野認為，張育成在美職打滾多年，職棒經驗非常豐富且成績不俗，不應該和新人球員一起選秀，畢竟基準點不同，並直言：「這樣有點怪。」平野更建議，像張育成這類旅外好手，返台應視為自由球員，中職各球團可自行接觸，若擔心財力雄厚的球隊一網打盡，不妨比照選秀順位，戰績最差的球隊擁有優先交涉權。

傑出定義是什麼?

第86條僅郭泓志受惠

回溯「傑出旅外球員條款」的時空背景，是在2013年由時任中職會長的黃鎮台主導，為郭泓志量身打造，讓他不用選秀即可加盟家鄉球隊統一獅，因此又稱「郭泓志條款」。只是逾10年過去，此條款不曾再動用，關鍵就在規章第86條倉促制定上路，條文定義充滿模糊地帶，讓外界有「人治凌駕法治」之感。

再舉例來說，陳偉殷、陽岱鋼兩大旅外名將的職業生涯和國際賽表現有目共睹，目前也都仍在海外打拚，假設他們有意鮭魚返鄉，可能也得比照張育成，經選秀才能在中職獻技，勢必更加弔詭。

中職磁吸旅外能量

應開放搶人大戰

為提升中職話題和精采度，有球界人士的論點和平野一樣，認為若要爭取更多旅外好手回來，應該開放讓各球團自由接洽，並由價高者得，「不用擔心有錢的球隊獨強，旅外球員回來對大環境一定有幫助，絕非單一球隊得利，格局要放大一點。」

去年經典賽張育成轟出震撼人心的兩發全壘打，榮膺A組預賽MVP和大會最佳一壘手，人氣指數飆升，且他在大聯盟寫下包括121安、20轟、79分打點和5盜等多項台將紀錄。然而，即便有「國防部長」光環榮耀加身，張育成未能如規章明定由會長主動提案，在全體常務理事3分之2（含）以上決議通過成為「傑出旅外球員」，他還是得乖乖報名選秀。

若要停止這項條款的紛擾，直接讓它走入歷史是選項之一，亦或領隊會議可針對規章之不足再做「改版」討論，讓優秀旅外球員返台發展有更好的方式。

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