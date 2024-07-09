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張育成吸粉第一步 邀球迷開箱新合約

2024/07/09 05:30

張育成以「新髮型」迎接新身分，持續在新莊球場練習。 （富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職下半季剛開打，富邦悍將打出2勝1敗新氣象，在週五迎接「國防部長」張育成加入打線之前，有了好的開始；張育成前天和昨天都赴新莊球場練習，他的史上最大合約總值也將在後天揭曉。

週四加盟記者會 週五首秀

悍將今起赴台東和台鋼雄鷹2連戰，12日回到新莊主場展開下半季主場首戰，也將是「部長首秀」。張育成日前抵台後就去「變髮」，前兩天也都去新莊練打並適應新環境。

富邦育樂總經理陳昭如表示，有關張育成合約年限、總值，預計後天記者會一併公布。至於第2輪選進、也被視為即戰力的前旅日投手張奕，陳昭如說：「談約過程也順利，簽約後預計會盡快公布。」

在票房方面，12日預售票房亮眼，除了內野熱區已售完，目前賣出逾8千張門票，內野球迷將可獲得「張育成首戰觀戰證書」，而六、日的內野熱區門票也已完售。另外，富邦預計開放球迷見證張育成加盟記者會，將透過專屬APP報名抽選，明日晚間6點截止。

本季新莊球場單場最多觀眾為9275人，前次觀眾人數破萬是去年高國輝引退賽時10928人，新莊上回滿場則是前年主場首戰12100人，「富邦部長」能否率悍將再締造滿場，值得期待。

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