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權威網站演算大谷 本季50轟30盜

2024/07/09 05:30

大谷翔平單場2次盜壘成功，本季累計20盜。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕大谷翔平昨對釀酒人5打數1安打，明星賽前累計221個壘打數，超越貝林傑在2019年締造的220個，改寫道奇隊史明星賽前最多壘打數紀錄。

大聯盟第1年就入選明星賽的日籍球員

大谷在3局下敲安後連盜二、三壘都成功，完成本季第20盜，連同本季擊出28轟，是大聯盟本季「20轟、20盜」第1人。數據網站《Codify》看好他今年能締造史無前例的單季「50轟、30盜」。

道奇含大谷

6人入選明星賽

美職明星賽將於台灣時間17日在遊騎兵主場舉行，大聯盟昨公布美聯、國聯兩隊完整出賽名單，暫居國聯龍頭的費城人有7人入選，既是本季各隊最多也打破隊史紀錄，道奇含大谷有6人入選居次，連續5年至少5人入選並列史上第5長，守護者、教士各有5人入選。

今年明星賽有2人創下紀錄，一是去年選秀狀元史基斯，5月11日被海盜升上打大聯盟才打2個月，是史上參加選秀後未滿1年就入選明星賽的第1人，按先發輪值推算，他在明星賽當天可以先發，有機會成為國聯明星隊先發投手。其次是小熊左投今永昇太，挑戰大聯盟第1年就入選，是歷來日籍球員第9人。

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