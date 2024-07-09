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職籃新聯盟也太鬧 PLG3隊不玩了

2024/07/09 05:30

勇士教練許晉哲認為，PLG已建立品牌，若消失會感到不捨。（資料照）

勇士、領航猿、鋼鐵人 宣布回歸PLG

〔記者吳孟儒／台北報導〕職籃新聯盟籌備會昨進行第3次會議，決議由立法委員莊瑞雄擔任會長，但富邦勇士、桃園領航猿和高雄鋼鐵人卻在會後拋出震撼彈，宣布退出新聯盟回歸PLG，新聯盟也將從11隊變成8隊，且隊伍數可能還有變化。

PLG宣布本週五就選秀

PLG、T1原本已決定合併，也談好要在7月15日舉行聯合選秀，但昨各隊出現意見分歧，勇士、領航猿、鋼鐵人發表共同聲明，主張應維持兩聯盟並存，在例行賽期間進行交流賽，季後賽再共同參與「台灣大賽」，此外，也希望以PLG為主體整合，但都未得到共識，因此決定退出新聯盟，PLG也宣布將在7月12日進行選秀。

勇士教練許晉哲認為，PLG已是建立4年的品牌，也有一定觀眾基礎，若PLG消失會感到不捨，且難以保證新聯盟成立後會有一樣的支持聲量。

針對3隊退出新聯盟籌備，莊瑞雄表示，會盡力溝通及爭取所有球團的支持，並和聯盟持續溝通，做最好的準備，以11隊開打為目標。

只不過，鋼鐵人已繳交意向書還卻臨陣退出，也讓外界質疑意向書的約束力，難保之後還會有球隊退出，新聯盟籌備會發言人張樹人表示，「基本上意向書有一定法律效力，就看之後怎麼處理。」鋼鐵人則不予以回應。

合併沒共識 11隊變8隊

張樹人強調，新聯盟將以8隊方向準備即將到來的選秀會，外籍生到底能否參與選秀，儘管各隊都有共識，還是得尊重莊瑞雄想法，本週會確定抽籤順位。

至於PLG剩下3隊該怎麼打？聯盟副會長陳建州表示，至少有4隊是必要條件，現在距離開季還有一段時間，會抱持開放態度，不管是已存在的隊伍或是新軍要加入都有可能，此外，選秀會將開放外籍生參與。

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