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瓊斯盃》女籃出賽費3千 教頭批縮水不公平

2024/07/09 05:30

瓊斯盃女籃台灣白隊昨遭泰國隊絕殺。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕瓊斯盃國際籃球邀請賽球員權益和出賽費吵得沸沸揚揚，昨籃協正式公告，今年瓊斯盃女籃出賽費為3千元、男籃5千元，再度引發性別不平等爭議，體育署、藍隊總教練邱啟益都發聲，強調男、女不宜有差別待遇。

比男籃少2千 球員也感遺憾

籃協日前和職籃工會針對國家隊權益進行協商，提出商業性賽事如瓊斯盃，每人每場5000元出賽費，另有球員保險、球員所需醫療及恢復設備等，但未提及男、女籃的差異。

不過，籃協副秘書長張承中昨表示，4次和工會的討論從來沒有針對女籃，協議內容設定是以男籃為主。他坦言，目前男、女籃都未簽定協約，預計7月15日進行第5次會議。雖然沒簽約，但當初答應的出賽費、最高規格的保險和醫療、恢復設備，該給的還是會給，而女籃的出賽費則是考量商業模式後設定為3千元。

體育署發聲 男女不宜有差

不過，邱啟益賽後卻透露，開訓時籃協宣布出賽費為5千，不知為何會縮水成3千，他也為球員抱不平，「大家都是為國爭光，為何要分男、女？福利一樣比較公平。」

藍隊球員林文佑認為，聽到這消息感到很遺憾，「單純以市場來說，男生商業價值確實是比較好，就像NBA和WNBA有落差，但到國家隊還要考慮商業價值嗎？會覺得有點被不平等對待，這是值得討論的議題。」

台灣藍隊昨在林文佑、韓雅恩各砍13分帶領下，以76：45輕取馬來西亞收下2連勝；台灣白隊楊家佳轟下22分，並在最後3秒投進超前一擊，未料沒能守住泰國隊反擊遭絕殺，以76：77吞下2連敗。

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