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溫網》休不到1天就續戰 謝淑薇女雙抵8強

2024/07/09 05:30

謝淑薇 （右）和梅騰絲挺進女雙8強，小薇也締造溫網跨季21連勝紀錄 。 （資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕頭號種子謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲，昨在溫網女雙16強以6：4、3：6、6：1擊退美國組合瑪泰克-桑茲／凱寧，搭上8強列車，小薇也締造全英俱樂部21連勝紀錄。

受到天氣不穩定賽事延宕影響，「台比聯軍」休息不到24小時就在16強提拍上陣，首盤歷經互破後於第5局2度破發先馳得點；雖然次盤歷經亂流遭扳平戰局，謝淑薇／梅騰絲重整旗鼓在決勝盤雙破一舉取得5：1領先，順利收下8強門票。小薇2021年曾與梅騰絲攜手封后，今年將尋求衛冕及個人溫網第5冠。

男單方面，兩大新世代球星有望會師4強，西班牙衛冕冠軍艾卡拉茲6：4、6：3、1：6、7：5拍落法國亨伯特，義大利頭號種子辛納也以6：2、6：4、7：6（11：9）擊敗美國重砲謝爾頓挺進8強，22歲的辛納表示，對手的發球是強大武器，自己回發球穩定是獲勝關鍵。

華裔孫璐璐驚奇晉8強

女單則爆出冷門，美國第2種子高芙4：6、3：6不敵同胞納瓦蘿止步16強；世界排名123的紐西蘭華裔好手孫璐璐從資格賽一路過關斬將，以6：2、5：7、6：2扳倒地主外卡拉杜卡努，驚奇闖進8強。

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