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奧運點將錄》擊劍高手陳弈通 想當設計師

2024/07/09 05:30

陳弈通是台灣暌違36年，再度進軍奧運的男子擊劍選手。（資料照）

〔記者盧養宣／專題報導〕幼時曾因父親工作關係全家移居澳洲，陳弈通小學二年級返台接觸擊劍，被這項運動既刺激又在短時間內決勝負的特質吸引，13歲就入選國手，15歲成為雅加達亞運代表團最年輕成員，同年又在阿根廷青年奧運鍍銀，也是備受期待的新星。

經過亞運及青奧的洗禮，陳弈通無論技巧與心態都更加成熟，雖然曾因疫情嚴峻無法出國比賽，遇上瓶頸，去年杭州亞運、擊劍世錦賽也都以1分之差和獎牌擦身而過，讓他相當沮喪，不過種種失利經驗成為珍貴養分，他今年在巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽鍍金，搶下奧運門票，也成為1988年漢城奧運鄭明祥、王三財後，台灣相隔36年再度進軍奧運的男子擊劍選手。

台灣在奧運擊劍最佳成績是2012年倫敦奧運徐若庭在女子銳劍的32強，21歲的陳弈通有望在花都創造歷史。即將首度踏上奧運，他表示，並未給自己太大壓力，希望保持平常心，享受比賽過程，「我會專注在每一場比賽，爭取好成績。」

值得一提的是，陳弈通允文允武、動靜皆宜，擁有藝術細胞的他，高中就讀學學實驗教育機構，目前是美國薩凡納藝術學院美術系二年級學生，作品更獲義大利擊劍品牌青睞，以設計圖與該公司進行裝備、器材上的合作，除了希望在奧運奪牌，他也將平面設計師視為生涯另一目標。

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