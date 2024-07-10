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奧運倒數16日》巴黎奧運授旗 賴總統：拿牌別客氣

2024/07/10 05:30

征奧資深國手莊智淵（右）和林怡君（左）參與過5位總統授旗。
（記者李惠洲攝）

後援升級 期許超越東奧

賴清德總統昨為巴黎奧運台灣代表團授旗，喊話選手「不必客氣，把獎牌帶回來就對了！」
（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕賴清德總統昨南下高雄國訓中心為巴黎奧運台灣代表團授旗，期許選手表現超越上屆東京奧運，並喊話未來要推出「黃金計畫3.0」。43歲的資深國手莊智淵、林怡君參與過5位總統授旗，感受到後勤支援一年比一年進步，且體育代表國力，希望總統更重視運動員。

舉重女將陳玟卉（右）擔任選手代表接受總統頒發的20萬加菜金。（記者李惠洲攝）

巴黎奧運將在7月26日開幕，台灣共16種項目、60名選手取得參賽資格。昨在授旗典禮上，舉重好手陳玟卉擔任代表接受總統頒發的20萬加菜金，霹靂舞國手孫振則代表領受圓滿御守。

賴清德上任後首次為奧運代表團授旗，他表示，站上奧運舞台是選手人生的一大成就，「你們的表現能凝聚國人力量，把台灣推上國際舞台，不必客氣，把獎牌帶回來就對了！」

喊話推動「黃金計畫3.0」

賴清德表示，未來將推動「黃金計畫3.0」，讓更多選手受惠，政府也得成為選手後盾，讓大家可無後顧之憂專心拚戰，今年巴黎奧運後勤也比上屆升級，期許大家表現能更上一層樓。

生涯第6度進軍奧運的莊智淵，自1998年曼谷亞運起，參與過5位不同總統的授旗典禮，他說，「第一次會比較拘謹一點，但現在心情上輕鬆一些。」

有同樣經歷的射擊老將林怡君認為，當時看到總統會覺得是電視上的人，但現在總統越來越「接地氣」，期盼政府能更重視運動員。

五朝元老認證總統接地氣

見證台灣體育的演進，莊智淵認為，後勤支援確實有進步，加上近年來運科發達，未來會有更多「長壽選手」。兩位老將不輕易言退，雖不敢保證能參與下一任總統的授旗，但會在這條路上繼續努力，一步一步走好、做好當下該做的事。

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