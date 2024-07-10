郭婞淳帶傷征奧 爬一座艱難的山

今年奧運將尋求衛冕的舉重女將郭婞淳，雖然帶傷征奧，仍正面看待挑戰，享受最後衝刺階段。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕「舉重女神」郭婞淳和羽球一姐戴資穎近期都帶傷為巴黎奧運備戰，兩人依舊是台灣的奪牌希望。昨談起傷勢對心情的影響，個性開朗的郭婞淳紅了眼眶，她哽咽地說，「今年要爬這座山肯定更加困難，但沿途一切會是美好回憶，好好享受最後衝刺的階段。」

談傷勢影響 哽咽紅眼眶

郭婞淳東京奧運奪下女子59公斤級金牌，今年尋求衛冕，但近期飽受腰傷所擾，訓練狀態起伏不定，「有時候練得很好，但一有不適又馬上掉下來，打擊很大，過程一直反覆，也影響心情。」

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不過，郭婞淳正面看待挑戰，希望屆時傷勢不會太不舒服，讓她順利完賽。這次舉重賽程在奧運尾聲，舉重隊預計8月1日出發，開閉幕式都無法參與，但郭婞淳表示，希望能去看看有五環標誌的艾菲爾鐵塔。

陳玟卉代表接受加菜金

上屆獲得64公斤級銅牌的舉重女將陳玟卉，今年轉戰71公斤級，昨擔任選手代表接受加菜金，她認為，擔任代表對她而言是肯定，卻也有點緊張。這次量級提升，期許成績也能跟著上升，以超越自我為目標。

小戴低調 盡力做到最好

戴資穎巴黎奧運將以女單第3種子之姿出擊，昨雖出席授旗典禮，但低調婉拒媒體訪問。教練賴建誠透露，無論是傷勢或狀況，一切都是往好的方向走，「或許很難用百分之百的狀態去參賽，但會盡力做到最好。」

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