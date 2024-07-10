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自由日日shoot》同工不同酬女籃怒了 瓊斯盃讓外隊看笑話

2024/07/10 05:30

場邊球迷穿黑衣舉牌力挺女籃。（記者塗建榮攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣女籃球員今年瓊斯盃籃球邀請賽的出賽費3000元，低於男籃球員的5000元，引爆性別不平等爭議，體育署長鄭世忠也強調男、女不宜有差別待遇，昨職籃工會號召球迷「穿黑衣」，球員更主動在台灣藍、白隊內戰用黑色肌貼纏繞手臂表達不滿，但籃協還是未正面回覆男、女籃出賽費是否能一致。

瓊斯盃女籃球員昨臂纏黑色肌力貼，表達對男女球員出賽費同工不同酬的不滿。（記者塗建榮攝）

女籃發起「黑色行動」抗議

籃協日前和職籃工會針對國家隊權益進行協商，提出商業性賽事如瓊斯盃每人每場5000元出賽費，另有球員保險、球員所需醫療及恢復設備等，但未提及男、女籃的差異。

台灣藍隊教練邱啟益直言，同樣都是為國比賽，為何要有男、女之別，職籃工會更怒批，無法想像2024年的台灣還會出現「同工不同酬」的粗暴情況。

男籃挺女籃 願主動降酬

台灣男籃昨透過職籃工會宣布，若籃協決定僅給女籃選手每場3000元出賽費，男籃選手主動降酬，以一致標準處理。籃協副秘書長張承中表示，尊重男籃挺女籃的決定，籃協除了挺男籃也挺女籃，但他強調，還是會按照當初承諾給男籃每場5000元出賽費，至於女籃是否調整，他僅說之後再討論是否有其他方案調整。

台灣藍、白球員昨賽前都穿上黑色T恤，還用黑色肌貼纏繞手臂，最終藍隊以80：62勝出，談到「黑色行動」抗議，陳昱潔認為，若沒有這次的起頭，往後可能學妹也會遭遇不公平待遇，「我們沒有用太極端方式，而且沒有這次行動，沒人知道我們的處境。」

邱啟益表示，有和球員討論，也建議她們抗議行動要理性，「畢竟有機會代表國家出賽，若發生太嚴重的事，球員也是受傷的一方。」只是他也認為多說無益，畢竟還是得遵照籃協的決議。

出賽費風波還沒平息，籃協昨宣布原本預定7月17日與職籃工會的協商暫停，但強調不影響國手權利義務保障，這次瓊斯盃籃協已承諾的事項也不會改變。

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