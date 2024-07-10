晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

職籃新聯盟剩7隊 大合併變選邊站

2024/07/10 05:30

台鋼獵鷹昨也宣布退出職籃新聯盟。（資料照）

新聯盟公布名稱TPBL 聯合選秀將延後

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG、T1合併的新職籃聯盟從11隊剩下7隊，連2天都有球隊退出，但台北戰神、新北國王、中信特攻、台啤雲豹、新竹攻城獅、福爾摩沙夢想家、高雄海神，昨發表共同聲明強調會繼續努力準備新賽季，並正式確定新聯盟名稱為「台灣職業籃球大聯盟（TPBL）」。

12天破局 台鋼獵鷹也退出

PLG、T1上月底才宣布11支球隊要在今年完成合併，未料富邦勇士、桃園領航猿和高雄鋼鐵人在前天第3次新聯盟籌備會議結束後，因未能達成共識退出，獵鷹也在昨天拋出震撼彈，因會議中認知差異過大感到失望，昨也確定投靠PLG，本週五就會參加選秀會。

PLG確保能4隊開打後也公告各隊選秀會順位，上季墊底的鋼鐵人取得狀元籤，T1獵鷹視為PLG新球隊，根據聯盟章程規定得以擁有榜眼籤及首輪第5順位籤，首輪選秀順序依序為鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿、獵鷹。聯盟預計今天公布球員報名名單。

新聯盟的球隊不斷跳車，但會長莊瑞雄表示，已和剩下7隊達成共識，不會再有球隊退出，對於已離開的4隊也給予祝福。

7隊也發表共同聲明，沒能以11支隊伍展開新球季是新聯盟最大遺憾，雖深知合併是極為複雜且困難的議題，但一定會堅持下去，「沒有一支隊伍可以主導，也讓每一支參賽隊伍的意見都被充分尊重。邁向未來的道路總要有起步的一天，即使困難我們也不逃避改變。」

TPBL聯盟發言人張樹人表示，聯合選秀將延期至瓊斯盃後舉行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。