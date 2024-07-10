職籃新聯盟剩7隊 大合併變選邊站

台鋼獵鷹昨也宣布退出職籃新聯盟。（資料照）

新聯盟公布名稱TPBL 聯合選秀將延後

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG、T1合併的新職籃聯盟從11隊剩下7隊，連2天都有球隊退出，但台北戰神、新北國王、中信特攻、台啤雲豹、新竹攻城獅、福爾摩沙夢想家、高雄海神，昨發表共同聲明強調會繼續努力準備新賽季，並正式確定新聯盟名稱為「台灣職業籃球大聯盟（TPBL）」。

12天破局 台鋼獵鷹也退出

PLG、T1上月底才宣布11支球隊要在今年完成合併，未料富邦勇士、桃園領航猿和高雄鋼鐵人在前天第3次新聯盟籌備會議結束後，因未能達成共識退出，獵鷹也在昨天拋出震撼彈，因會議中認知差異過大感到失望，昨也確定投靠PLG，本週五就會參加選秀會。

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PLG確保能4隊開打後也公告各隊選秀會順位，上季墊底的鋼鐵人取得狀元籤，T1獵鷹視為PLG新球隊，根據聯盟章程規定得以擁有榜眼籤及首輪第5順位籤，首輪選秀順序依序為鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿、獵鷹。聯盟預計今天公布球員報名名單。

新聯盟的球隊不斷跳車，但會長莊瑞雄表示，已和剩下7隊達成共識，不會再有球隊退出，對於已離開的4隊也給予祝福。

7隊也發表共同聲明，沒能以11支隊伍展開新球季是新聯盟最大遺憾，雖深知合併是極為複雜且困難的議題，但一定會堅持下去，「沒有一支隊伍可以主導，也讓每一支參賽隊伍的意見都被充分尊重。邁向未來的道路總要有起步的一天，即使困難我們也不逃避改變。」

TPBL聯盟發言人張樹人表示，聯合選秀將延期至瓊斯盃後舉行。

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