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子海嘯來了 點出3安收兄弟

2024/07/10 05:30

猿隊林子偉本季首次猛打賞，點出3支內野安打。
（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕樂天桃猿去年透過交易迎接「樂天海嘯」林子偉，今年他仍因傷所苦，昨暌違近2個月進入先發打序，罕見3度都觸擊成功，以3支內野安打完成本季首次猛打賞，和開路先鋒林立、中心打者林泓育「3林」連線，幫助猿隊以5：2贏球、中信兄弟則終止下半季3連勝。

猿隊開路先鋒林立單場3安。（記者廖耀東攝）

林子偉本季初次猛打賞

林泓育（中）單場3打點，獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）

林子偉本季因手肘傷勢影響出賽，下半季雖歸隊，前3戰卻都未先發，直到昨擔任先發2棒右外野手之前，上次先發已是5月19日出戰中信，上回敲安更已得追溯到5月8日對味全龍。

昨林子偉久違先發，首局、5局和7局上都和開路先鋒林立「連線」敲安，首局靠梁家榮滾地球帶1打點，而第4棒的林泓育則在5、7局都敲出適時安打、打進3分打點。

猿隊總教練古久保健二賽後解釋這3次短打，第1局是林子偉自己的判斷，後面2次則是有暗號，「有觀察到對方投手下丘守備不順暢，在自由揮擊或下戰術都可以的場面，決定讓他觸擊，他也點得完美。」

林子偉說，壘上有人若要推進，最佳方式就是觸擊，至於結果則是運氣，「我跑壘也沒有放速、全力衝刺，應該多少有造成對方守備壓力。」他自認打擊狀況不算差，現階段心理層面還要再更強。

3林飆火力 林泓育MVP

林泓育近3場猛灌8打點，昨單場雙安、3打點，本季第3度奪MVP。古久保提到，打線運作上，林泓育近期確實亮眼，但整體而言，由於對方也會防備，壘上有人機會仍得把握，「當然是不好打，但打者群面對投手，仍得多下工夫。」

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