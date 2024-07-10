陳傑憲醒獅MVP 喊出季後賽劇本

羅昂（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅前3棒邱智呈、陳傑憲和陳鏞基合力打出7安打、4打點，加上羅昂先發5.1局無失分，助隊6：2擊敗味全龍。獅隊贏得下半季首勝，終止跨上、下半季的4連敗。

陳傑憲火力全開，率獅隊贏得下半季首勝。（記者林正堃攝）

獅下半季開胡 終止4連敗

陳傑憲打出二、三壘打各1支，跑回全隊第1分，並打下2分打點，聯盟第1的打擊率推進到0.353，邱智呈3安打、1打點、1得分，聯盟最多的安打來到85支，陳鏞基2安打，打下勝利打點。

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龍隊先發投手郭郁政一開賽連續解決7名打者，前3局只被擊出1支安打，4局上獅隊終於突破，率先上場的陳傑憲擊出三壘打，再靠陳鏞基敲安先馳得點。獅隊5局上2出局後再啟攻勢，許哲晏和邱智呈安打攻佔一、三壘，陳傑憲二壘打清空壘包，3：0奠定勝基。

陳傑憲本季第1次獲選單場MVP，笑說球季過了一半才拿到也很意外，很高興終於得獎，更高興球隊終於贏得下半季第1勝。陳傑憲坦言，下半季一開始就被3連戰橫掃，全隊氣氛的確有些低迷，希望這一勝能讓大家把心情打開，找回贏球的感覺，能夠拿到年度第1，直接晉級總冠軍賽，不要像去年從挑戰賽打起太累了。

羅昂被擊出6支安打、2次四死球，雖然局局被上壘，發揮優異的危機處理能力，贏得本季第5勝，上一勝是5月31日擊敗富邦悍將。獅隊總教練林岳平表示，羅昂有4局讓首名打者上壘，還能力保不失分，展現老練的投球功力，守備也幫了不少忙。

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