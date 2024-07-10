9局下合演狀況劇 悍將帶走勝利

悍將羅戈本季第6勝到手。 （富邦提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕富邦悍將昨與台鋼雄鷹二度在台東交手，先發打線僅1人沒敲安、有5人回壘得分，打完5局就攻下5分，再靠曾峻岳、富藍戈相繼提前上班守成，以5：4險勝台鋼拿下對戰3連勝，下半季以3勝1敗追平中信兄弟並列第1，隊史在台東拿下3勝也追平中信並列最多。

悍將申皓瑋3局上敲出勝利打點。（富邦提供）

1分之差擒鷹

下半季與兄弟並列第1

富邦2局上2出局雖攻佔滿壘但空手而回，3局上由池恩齊、王正棠連續安打重啟攻勢，靠范國宸高飛犧牲打追平、申皓瑋二壘安打超前比數，4局上靠李宗賢三壘安打、池恩齊安打追加1分，5局上由范國宸、申皓瑋連續安打開局，陳真擊出二壘安打再添2分。

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富邦7局上有機會擴大領先，申皓瑋、陳真開局連獲保送，王念好擊出深遠安打，申皓瑋跑過三壘沒再衝本壘，緊跟在後的陳真回二壘不及遭夾殺出局，王念好只上到一壘，周佳樂隨後出雙殺打，氣勢立刻轉向台鋼，富邦7局下兩出局提前押上曾峻岳只被吳念庭敲安丟1分保住領先。

台鋼9局下最後反撲也很有戲，1出局後魔鷹被判定超時遭三振，2出局後吳念庭擊出內野滾地球，李宗賢發生單場第2次失誤讓比賽繼續，張肇元擊出外野飛球雖被接殺，卻因投手犯規在先必須重來，8局下提前打卡的富藍戈沒受影響，再投1球仍解決張肇元結束比賽。

富邦團隊與個人都有收穫，球隊今年在台東2勝0敗，含前身興農牛在台東3勝0敗，追平中信含前身兄弟象的3勝（另有3敗），李宗賢4局上擊出中職在台東第1支三壘安打，王正棠演出本季第2次單場4安，繼王威晨於去年10月19日後成為中職在台東單場4安的第2人。

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