郭俊麟99球紀錄夜 中職首場完封勝屠龍

統一郭俊麟先發對味全，投99球完成中職生涯首場完投完封勝。 （記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕郭俊麟昨對味全龍飆出中職生涯首場9局完封勝，率統一獅9:0大勝味全龍，奪下對戰4連勝，總教練林岳平直呼，這場是郭俊麟回到台灣的代表作，「希望他能相信自己是有能力抓下打者的！」

獅隊對戰龍軍4連勝，總教練林岳平（右）直呼此役是郭俊麟回台代表作。（記者林正堃攝）

獅隊季前交易換到寶

獅隊季前拿江承諺換來郭俊麟，昨嚐到甜美的果實，郭俊麟不僅投出9局完封，僅花99球上演大聯盟俗稱不到百球完封的『「瘋狗」梅達斯』，中職前1位繳出「瘋狗完封」的土投要追溯至2015年鄭凱文，獅隊史更要回溯至2000年戴龍水。

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「我沒想到可以完封！」今年曾扮演為潘威倫接力勝投的郭俊麟坦言，原本設定先撐4局，再把場面交給潘威倫，只是4局結束後，教練沒過來詢問，「可能我用球數少，投得又順，讓我繼續丟。」

原本設定4局

「沒想到可完封」

郭俊麟演出完封勝最大關鍵在龍隊打者積極的攻擊策略，3至4局有4名打者1球出局，5至7局更是連續8名打者2球內結束打席，讓他僅花35球就吃完3至7局。

餅總9局喊暫停

偷笑：準備掉分就換投

前天郭俊麟就觀察到龍隊的擊球節奏，餅總也說，好球帶進壘時，對方幾乎都第一球攻擊，很快速取得出局數。9局郭俊麟被前2名打者上壘時，餅總在暫停時間被目擊偷笑神情，「大家都知道他要拚完封，喊暫停是有掉分時要準備換投。」

過去郭俊麟在日職一軍沒有完封過，最多丟到8局，前次完封勝是在日職二軍的最後1場，他很有印象對手是巨人隊。在一軍演出完封勝，他直言壓力不同，「二軍投再多都是參考，球迷和球團想看的是在一軍的表現。」

郭俊麟能在先發和中繼遊走，使用彈性大是獅隊當初交易他的原因。即使交出漂亮的完封勝，郭俊麟說，沒有一定要先發，畢竟這年紀也是尷尬，「球隊需要什麼位置，自己就是做好。」

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