晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

首位選秀日投高塩 獅二軍報到

2024/07/11 05:30

35歲日籍投手高塩將樹，以2.5年複數年合約加盟統一獅，成為史上首位透過選秀加入中職的外國選手。（統一獅提供）

2.5年複數年約

簽約金110萬

〔記者龔乃玠／台北報導〕35歲日籍投手高塩將樹昨天完成體檢，確定以2.5年複數年合約加盟統一獅，成為史上首位透過選秀加入中職的外國選手，他立即到二軍基地報到並隨隊練球，近期將在二軍首度亮相，最快明星賽後上一軍。

即戰力第2彈

補救獅牛棚

高塩將樹以簽約金110萬元，外帶激勵獎金40萬元加盟，2024、25年的保障月薪8.5萬，升一軍將調整為10萬，2026年月薪將依前一年表現另行議約，有機會成為陳聖平後獅隊下半季第2位選秀即戰力。

總教練林岳平表示，近期會找時間讓高塩實戰投打練習，隨後投入二軍比賽，若狀況不錯，希望明星賽後就成為球隊的戰力，「定位是中短局數的後援，未來也不排除先發。」

裴瑞茲因傷缺陣後，獅隊本土牛棚搖搖欲墜，昨賽前的牛棚土投防禦率高達4.65，僅優於台鋼雄鷹的4.68，高塩的加入刻不容緩。

餅總指出，高塩一直都有在業餘投球，只是切換至職業後，須觀察會呈現什麼內容，「以他的個人能力和數據，應該優於現在的牛棚投手，接下來就是比賽經驗和過程，看他可以掌握多少，必須等出賽後再看如何使用。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。