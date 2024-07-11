首位選秀日投高塩 獅二軍報到

35歲日籍投手高塩將樹，以2.5年複數年合約加盟統一獅，成為史上首位透過選秀加入中職的外國選手。（統一獅提供）

2.5年複數年約

簽約金110萬

〔記者龔乃玠／台北報導〕35歲日籍投手高塩將樹昨天完成體檢，確定以2.5年複數年合約加盟統一獅，成為史上首位透過選秀加入中職的外國選手，他立即到二軍基地報到並隨隊練球，近期將在二軍首度亮相，最快明星賽後上一軍。

即戰力第2彈

補救獅牛棚

高塩將樹以簽約金110萬元，外帶激勵獎金40萬元加盟，2024、25年的保障月薪8.5萬，升一軍將調整為10萬，2026年月薪將依前一年表現另行議約，有機會成為陳聖平後獅隊下半季第2位選秀即戰力。

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總教練林岳平表示，近期會找時間讓高塩實戰投打練習，隨後投入二軍比賽，若狀況不錯，希望明星賽後就成為球隊的戰力，「定位是中短局數的後援，未來也不排除先發。」

裴瑞茲因傷缺陣後，獅隊本土牛棚搖搖欲墜，昨賽前的牛棚土投防禦率高達4.65，僅優於台鋼雄鷹的4.68，高塩的加入刻不容緩。

餅總指出，高塩一直都有在業餘投球，只是切換至職業後，須觀察會呈現什麼內容，「以他的個人能力和數據，應該優於現在的牛棚投手，接下來就是比賽經驗和過程，看他可以掌握多少，必須等出賽後再看如何使用。」

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