德保拉重拾王牌身手 兄弟躍排頭

兄弟洋投德保拉7局失1分奪勝，率隊痛宰桃猿，近期已連6場優質先發。（記者廖耀東攝）

7局失1分

高宇杰8局下敲3分砲，本季首轟出爐。（記者廖耀東攝）

連6場優質先發

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟先發投手德保拉近來重拾王牌身手，昨再投出7局失1分優質先發，加上許基宏單場3分打點、高宇杰本季首轟出爐，終場以11:1大勝樂天，不但中止主場3連敗，也中斷樂天在洲際球場的4連勝。

高宇杰3分砲 本季首轟

德保拉全場被擊出3支安打都在4局上，廖健富的適時安打一度幫助猿隊先馳得點。不過，4局下兄弟靠著許基宏安打追平、陳俊秀安打超前。5局下，許基宏又適時敲安，該半局猿隊左外野手林子偉還發生漏接失誤，讓兄弟多得1分。8局下，高宇杰3分砲錦上添花。

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德保拉連續繳出6場優質先發，拿下5連勝，徹底揮別球季初4連敗的陰霾。他說：「感謝上帝，這場賽前就希望能投出好表現，最近努力訓練和準備，其實球季初就該有這樣的好結果，現在也越來越好。」

許基宏單場3安猛打賞

許基宏演出單場3安猛打賞，他表示，球隊在賽前的打擊會議幫助全隊有效串連火力，「有時候狀況也會和預想的不同，就要靠臨場應變，但這場的設定上都有掌握到。」

高宇杰本季打擊率2成89，比上季高出1成，他說，今年打擊先從選球做起，不論敲安或是保送上壘，盡可能要為球隊做出貢獻。

昨晚雖然迎來大勝，兄弟本季對戰樂天仍以6勝8敗居劣勢，總教練平野惠一認為，球隊並不特別恐懼樂天，但之前交手投手和守備常自亂陣腳，若像昨天一樣做好細節，應該能多贏幾場球。

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