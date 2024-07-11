瓊斯盃》台灣藍居次席 邱總︰與日差距沒那麼大

台灣藍昨擊敗菲律賓，球員在場上擊掌慶祝。 （記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕第43屆瓊斯盃女籃賽事昨落幕，台灣藍隊在旅外好手林育庭15分帶領下，以82：66擊潰菲律賓，戰績4勝1敗獲得第2名，日本隊5戰全勝封后。

台灣白張家瑄（後）奪得全隊最高12分，率隊大勝馬來西亞。（記者陳志曲攝）

若最後再抗日有機會贏

日本女籃以5戰全勝之姿，獲得瓊斯盃后冠。 （記者陳志曲攝）

藍隊首戰以51分差不敵日本後收下4連勝，主帥邱啟益昨總結表現認為「不完美的完美」，他指出，第一場因為尚未熟悉裁判尺度，若最後一場才對上日本隊或許有機會贏球，「我們和日本的差距沒有那麼大。」

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台灣藍林育庭（中）昨率隊擊潰菲律賓，拿下瓊斯盃第二名。（記者陳志曲攝）

首度執掌國家隊出征瓊斯盃，邱啟益感謝效力WCBA的林育庭及彭詩晴願意回來穩定軍心，至於自己還有進步的空間，「球員很棒，教練不及格。」

台灣白勝大馬 奪下第3

台灣白隊首戰擊敗菲律賓後吞下3連敗，昨以84：60大勝馬來西亞，2勝3敗第3名作收。19歲世新大學菜鳥張家瑄拿下全隊最高12分，她說，很感謝總教練錢薇娟信任自己，「給我那麼多時間，讓我投到進。」

陣中最年輕的張家瑄在團隊扮演開心果角色，熱情也感染隊上學姐，34歲的黃品蓁就表示，這次練球期間的氛圍很棒，來到白隊找回初衷，她此次擔任傳承角色，賽後宣布將轉任教練。

籃協急救火 補足出場費

籃協日前宣布男籃出賽費5000元、女籃3000元，引發同工不同酬的爭議，昨緊急滅火宣布提供女籃激勵獎金2000元，等於與男籃一樣，每場出賽都能拿到5000元。

籃協副秘書長張承中指出，由於是首度提供出賽費，計畫不夠周延，未來會在組訓前召開公開座談會與選手直接溝通，避免類似情況發生，至於2000元以「激勵獎金」名義發放，張承中解釋，因為女籃近期士氣低落，希望能藉此激勵球員，並達到男女平權。

白隊總教練錢薇娟認為這是圓滿的結果，黃品蓁也認為，感受到籃協的誠意，希望女籃的生態愈來愈好。

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