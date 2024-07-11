溫網》復仇球王辛納 梅德維夫闖4強

梅德維夫晉級4強。（法新社）

對手傷退 喬帥不戰而勝

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄國第5種子梅德維夫昨以6：7（7：9）、6：4、7：6（7：4）、2：6、6：3力退義大利球王辛納，連2年挺進溫布頓網球錦標賽男單4強，將與西班牙衛冕者艾卡拉茲爭奪決賽門票。至於澳洲好手德米納爾賽前因傷退出，讓塞爾維亞第2種子喬科維奇不戰而勝，直接晉級4強。

「我知道想擊敗他，得面臨艱難比賽。」梅德維夫表示，此役辛納有段時間身體出問題，離場治療狀況才提升，還好自己保持專注，才能終止對戰5連敗，「我感覺他的動作不太順，你得打出更多球，讓他承受更多痛苦，你也知道有時就算他跑不動了，仍會全力以赴。」

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重演去年大戰艾卡拉茲

梅德維夫對戰辛納原本6連勝，自2023年北京起卻連輸5場，包括今年澳網決賽及邁阿密大師賽4強，如今在溫網討回顏面，也是他本季首度打敗世界排名前5的高手，持續追逐自2021年美網以來第2座大滿貫冠軍。

艾卡拉茲在8強賽以5：7、6：4、6：2、6：2逆轉近況甚佳的美國好手保羅，挺進4強。上個月在法網奪冠的艾卡拉茲握有3座大滿貫金盃，這也將是他與梅德維夫第7度交鋒，生涯對戰以4勝2負領先的艾卡拉茲說：「他擊敗球王辛納，我必須發揮最佳水準，希望獲得跟去年同樣的結果。」

保莉妮晉4 義國史上首人

女單方面，法網亞軍保莉妮以6：2、6：1輕取美國納瓦蘿，首闖4強也是義大利史上第1人，將與克羅埃西亞的維基琪爭決賽席次。

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