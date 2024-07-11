《巴黎奧運台灣戰將–跆拳道》腳傷逐漸復原 羅嘉翎拚獎牌升等

羅嘉翎（資料照）

記者林岳甫／專題報導

22歲的跆拳道女將羅嘉翎上屆東京奧運頂住壓力，摘下女子57公斤級銅牌，如今再次登上巴黎奧運，卻只剩她孤軍奮戰，她希望能克服傷勢，並改變獎牌成色。

台灣跆拳道在歷屆奧運共斬獲2金、1銀、6銅，曾是台灣最重要的獎牌庫，但隨著比賽改採電子護具，台灣的競爭力也日益式微，在2016年里約奧運空手而歸，上屆4人滿額參賽也只有羅嘉翎奪牌。

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台灣今年希望全寄託在以積分排名取得參賽資格的羅嘉翎，她來自跆拳道世家，父親羅文祥是教練，哥哥羅堉誠也是選手，自幼在家中道館看著年長的哥哥、姊姊訓練，也順理成章踏上選手之路。

2度世青賽摘金 台灣首人

羅嘉翎於2016、18年世界青少年錦標賽摘金，是台灣首位兩度世青賽摘金的好手，並在東京奧運一戰成名，獲得「國民女友」的稱號，2022、23年世錦賽、成都世大運、杭州亞運她也都收下銀牌。

今年未實戰 成最大隱憂

羅嘉翎去年因腳踝疲勞性骨折傷勢，多次在比賽中含淚奮戰，在取得奧運門票後，今年還沒有參加過實戰比賽，成為奪牌之路的最大隱憂。教練劉聰達透露，羅嘉翎的傷勢已逐漸恢復，並會透過自辦模擬賽尋找比賽感覺，但最重要還是觀察腳傷的復原程度。

今年第二度踏上奧運征途，羅嘉翎更顯從容，她表示，盡量不給自己太大壓力，並克服緊張感，站上擂台就全力以赴。

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