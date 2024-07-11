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PLG明搶先選秀 外籍生復活

2024/07/11 05:30

PLG明搶先選秀，外籍生也能參加。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣籃壇原本今夏有望合併，但富邦勇士、桃園領航猿、高雄鋼鐵人選擇續留PLG，加上台鋼獵鷹跳車轉戰PLG，4隊明天將搶先進行第5季PLG選秀，外籍生也能參加選秀。

PLG選秀明晚登場，鋼鐵人獲得狀元籤，獵鷹首輪有第2順位及第5順位，勇士第3順位、領航猿第4順位，次輪起依序為鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿。

PLG最早公告的選秀名單只有40人，考量原本T1聯盟的獵鷹加入，且T1、PLG日前曾進行聯合體測，所以昨天公布的選秀名單把僅報名T1選秀的8人也加入，共48人參加。

外籍生的存廢問題也被視為T1、PLG合併的絆腳石之一，勇士有石博恩，領航猿有丁恩迪，鋼鐵人則有今年新人王丹尼爾，也是3隊不加入新聯盟的原因之一，如今PLG重啟選秀後，按規定勇士、領航猿、鋼鐵人可再挑1名外籍生，獵鷹白薩被認定為外籍生，今年8位報名選秀的外籍生最多4人會被挑中。

新聯盟選秀 延至23日

新聯盟選秀原定15日進行，但目前只剩7隊，預計將延後至23日進行。

據了解，今晚會由聯盟新任會長莊瑞雄主持大局，決定選秀順位，以利各隊在選秀前進行交易操作，另外聯盟的組職架構也可望定案。

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