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TPBL23日選秀 台新戰神獲狀元籤

2024/07/12 05:30

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）所屬7支球團昨拜會聯盟會長莊瑞雄，就聯盟未來發展方向交換意見。（TPBL提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣職業籃球大聯盟（TPBL）7隊代表昨拜會新任會長莊瑞雄，並由他主持大局抽出7月23日新人選秀會的順位，最後由台新戰神幸運獲得狀元籤。

T1、PLG兩聯盟日前宣告合併失敗，PLG繼續展開第5季，富邦勇士、桃園領航猿、高雄鋼鐵人加上從T1離開的台鋼獵鷹，4隊今晚將進行新人選秀會。

從PLG出走的新北國王、新竹攻城獅、夢想家及原T1聯盟戰神、中信特攻、桃園雲豹、高雄海神，7隊則在新聯盟另起爐灶。

7球團代表 拜會莊瑞雄

7球團代表昨拜會莊瑞雄，針對聯盟未來發展等議題交換意見，並敲定選秀辦法之身份規範、選秀方式、簽約義務及球隊選秀順位。

TPBL選秀會確定23日登場，順位以7隊在2023-2024賽季例行賽排名為依據，排名相同則以抽籤決定。T1第4名戰神、PLG第4名攻城獅獲抽狀元籤資格，由戰神幸運中籤，首輪依序為攻城獅、夢想家、海神、特攻、戰神、國王。另外，雲豹去年以黃聰翰加上今年首輪選秀權和戰神交易，今年首輪第6順位由戰神獲得。

增備用洋將 可簽外籍生

外籍生方面，TPBL昨宣布維持之前共識，外籍生合約延續至2026年球季結束。不過，聯盟增設「備用洋將」規定，屆時外籍生能以簽約方式加入，但必須和洋將按4節8人次規定進行輪替。

至於7隊中僅攻城獅的容毅燊屬於外籍生，雲豹的阿拉薩過去曾打過UBA台灣藝大，但他被認定是洋將，暫不考慮以備用洋將方式登錄。

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