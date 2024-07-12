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PLG今選秀 鋼鐵人大進補

2024/07/12 05:30

PLG狀元熱門人選預料是前CBA宏國球星雷克斯之子雷蒙恩，（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕國內兩職籃聯盟合併失敗後，PLG今晚將率先舉辦選秀會，除了外籍生有機會雀屏中選，最大焦點是高雄鋼鐵人到底會選多少人？

勇士傳鎖定莫巴耶

富邦勇士、桃園領航猿、高雄鋼鐵人及從T1轉入的台鋼獵鷹今晚進行選秀，鋼鐵人獲得狀元籤，獵鷹首輪有第2順位及第5順位，勇士第3順位、領航猿第4順位，次輪起依序為鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿。

本屆選秀名單有8位外籍生，4隊至少能再添1人，勇士有高機率會鎖定來自政大的「最強外籍生」莫巴耶，但其餘隊伍對外籍生恐怕興趣缺缺。

隊史首度持有狀元籤的鋼鐵人外傳可能把主場搬至新竹另起爐灶，但他們陣中剩丹尼爾、劉承彥有約，當務之急是增添人手，有望在今晚「選好選滿」。PLG過去3屆選秀，首屆16人獲選，是史上最多，去年僅8人獲得青睞，鋼鐵人能否憑單隊之力助聯盟刷新選秀人數紀錄，值得關注。

雷蒙恩狀元大熱門

狀元熱門人選預料是前CBA宏國球星雷克斯之子雷蒙恩，198公分的他在台灣長大，16歲赴美求學，擁有台灣身分證及護照，被視為本土球員，身價也水漲船高。至於蔡宸綱也有機會成為狀元，只是他也報名中國CBA選秀，是否會留在台灣還不確定，領航猿首輪預料會挑走國體大後衛陳力生。

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