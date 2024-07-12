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瓊斯盃男籃明開打 聚焦4大看點

2024/07/12 05:30

瓊斯盃男籃明開打， 陳盈駿領軍台灣藍。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕第43屆瓊斯盃籃球邀請賽男子組賽事，明天將在新莊體育館點燃戰火，參賽隊伍除台灣藍、白兩隊，還有日本、菲律賓、馬來西亞、阿聯、澳洲、烏克蘭及美國，共9隊進行單循環，本報精選4大看點。

一、國家隊新主帥圖齊執教首戰

義大利籍教頭圖齊接下台灣隊兵符後，全力備戰亞洲盃資格賽，瓊斯盃將初步驗收球員適應新體系成效，藍隊此次由旅外好手陳盈駿、劉錚領軍，台美混血兄弟賀丹、賀博從去年的白隊改披藍隊戰袍，與學長們的搭配值得期待。

 二、「新台灣人」吉爾貝克 有望對決隊友麥卡洛

夢想家長人吉爾貝克本月正式與籃協簽約，成為第3位歸化球員，大幅提升禁區優勢，經過兩週集訓，與台灣隊默契也將在瓊斯盃驗收。此外，夢想家另一洋將麥卡洛，也是台灣可能的歸化人選，此次代表菲律賓出戰，兩人將從隊友變對手。

 三、日本隊潛力好手來台 首戰對決台灣藍

日本隊連6屆來台參賽，本屆以U22代表隊為班底，除了後衛黑川虎徹、前鋒木林優來自B聯賽外，另有11名大學潛力好手，包括去年參賽的美日混血前鋒介川翔，年紀最小的是18歲、還在念高中的204公分中鋒渡邊伶音。此次由白鷗大學主帥網野友雄領軍，明晚首戰台灣藍隊。

四、烏克蘭暌違31年 再度來台參賽

在2022年烏俄戰爭爆發之際，烏克蘭國家隊曾一度打算來台移地訓練，不過最終沒能成行。這次是自1993年後再度參加瓊斯盃，禁區實力不容小覷，218公分的中鋒普斯托沃伊是本屆最高的選手。

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