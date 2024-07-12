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溫網》謝淑薇混雙闖4強 女雙今搶冠軍門票

2024/07/12 05:30

謝淑薇攜手波蘭拍檔傑林斯基闖進溫網混雙4強。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕謝淑薇攜手波蘭拍檔傑林斯基，昨於溫布頓網球錦標賽混雙8強以7：6（7：2）、6：7（7：9）、10：5力退J.穆雷（英國）／湯森（美國），挺進4強，雙線作戰的小薇今將與比利時梅騰絲聯手出擊，和西妮雅可娃（捷克）／湯森（美國）爭奪女雙決賽門票。

謝淑薇與梅騰絲今年重新合拍，打下3座冠軍，展現不俗狀態，小薇更在溫網締造跨季女雙22連勝佳績，距離連霸只差最後2勝；西妮雅可娃與湯森在5月羅馬才決定合作，溫網前僅繳出2勝2負，默契待考驗。

被譽為「百搭天后」的謝淑薇在混雙搭配傑林斯基也連戰皆捷，連過3關晉級4強，2人在今年3場大滿貫賽都至少挺進4強，續朝澳網之後的第2冠邁進。

穆塞蒂首闖大滿貫4強

男單方面，世界排名25的穆塞蒂在8強歷經5盤苦戰，以3：6、7：6（7：5）、6：2、3：6、6：1擊退美國13種子佛里茲，生涯首闖大滿貫4強，也是史上第4位挺進溫網男單4強的義大利選手，將與喬科維奇爭奪決賽門票。

儘管在交手紀錄以1勝5負居下風，但穆塞蒂在大滿貫2度對決喬科維奇都能纏鬥至5盤，他表示：「喬科維奇無論在哪裡都很難對付，尤其是在溫布頓，但我是個有野心的人，也喜歡接受挑戰，我相信若能執行設定好的戰術，我是有機會的。」

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