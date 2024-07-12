歐國盃》沃金斯替補建功 英拚隊史首冠

頂替凱恩上場的沃金斯（前）關鍵進球，率隊打進歐國盃決賽。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕「三獅軍團」英格蘭昨在歐洲國家盃足球賽4強，靠著替補上陣的沃金斯在傷停補時第90分鐘的關鍵進球，以2：1險勝荷蘭，連兩屆闖進決賽，7月15日將與「無敵艦隊」西班牙爭冠。

上場9分鐘勁射破網

28歲的沃金斯效力英超阿斯頓維拉，上季攻進27球，助隊相隔41年重返歐冠賽場，不過在國家隊發揮機會不多，此役前本屆歐國盃只在小組賽對丹麥之役替補上陣。昨第81分鐘頂替凱恩上場，不到10分鐘後的起腳勁射，讓他成為全英格蘭人民的英雄。

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沃金斯坦言，在板凳等機會時相當挫折，但知道必須有耐心，也相信上場就能有一番作為，「我也把握機會建功，決賽將會是我們人生最重要的一仗。」

隊長凱恩昨在上半場操刀罰踢幫助英格蘭扳平戰局，生涯第7次在歐國盃進球，追平隊史紀錄，第6度在淘汰賽階段破網也超越法國前鋒葛里茲曼，寫下賽史新猷。

15日決戰西班牙

英格蘭上屆在PK大戰不敵義大利，捲土重來力拚隊史首冠，上一支能連兩屆闖進決賽的球隊，就是西班牙，他們在2008、12年完成衛冕，本屆將力拚第4冠。

美洲國家盃的決賽組合也出爐，哥倫比亞1：0氣走烏拉圭，將與梅西率領的衛冕軍阿根廷爭冠。

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