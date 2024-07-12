張育成今中職首秀 9250萬元級身手待命

張育成（中）在妻小陪同下正式加盟悍將，被他稱為「啟蒙校長」的方穎豐（右）也應邀上台合影。（記者陳志曲攝）

悍將99號月薪蓋牌

張育成以合約總值9250萬加盟富邦悍將，今晚中職起手式將在新莊球場迎戰統一獅。（記者陳志曲攝）

僅強調本土最高

張育成大聯盟生涯攻守表現

〔記者羅志朋／台北報導〕逾百名記者大陣仗採訪，前旅美好手張育成昨穿上99號球衣，以選秀狀元之姿加盟富邦悍將，3.5年最高總值9250萬，刷新中職史上最大張合約紀錄，不過球團並未公布月薪，僅強調高於林智勝120萬的本土紀錄，另包含個人獎項達標和激勵獎金，張育成喊話，「我在國外打球還沒拿出最好的實力，希望回來能打出好成績，給球迷最棒的回憶。」

張育成檔案

張育成旅美發展邁入第12個年頭，締造121安、20轟、79分打點等多項大聯盟台將紀錄，只是今年他回鍋光芒飽受傷勢所苦，始終待在3A沒能拚回大聯盟，6月決定報名選秀，富邦支付光芒數百萬台幣買斷金，只是富邦表示，兩球團簽下保密協定，不便透露買斷合約金額。

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去年經典賽張育成表現搶眼一夕爆紅，獲封「國防部長」，在28歲當打之年歸鄉再戰，他表示，跟家人討論1年半，今年原本希望能拚回大聯盟，無奈遭遇傷勢和挫折，現在實力或許只能待在小聯盟，沒人關注，職業選手希望走得長久，不如返台發展，既然決定回來就沒什麼好遺憾的。

回首來時路，張育成坦言，在美國打球比較放不開，沒那麼開心，去年打經典賽充分感受台灣球迷的熱情，讓他能放開來打，決定回來就想開心打球，展現最好的球技，重點是身體要健康。

張奕完成簽約

明辦加盟儀式

張育成頂著「中職史上最高薪、大聯盟最強台灣打者」雙料光環歸國，從今天新莊球場首秀開始，外界勢必用放大鏡檢視各項表現，他表示，一定有壓力，大家充滿期待才會高度關注，這是好事，做好本分最重要。富邦昨也宣布簽下今年選秀第2輪指名右投張奕，明天新莊賽前將舉行加盟儀式。

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