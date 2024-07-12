自由日日Shoot》中職特立獨行 張育成月薪隨人猜

悍將以「尊重選手意願」為由，未公開張育成月薪。 （記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕張育成昨與富邦悍將簽下台灣職業運動史上最大張合約，3.5年最高總值9250萬，但實際月薪是多少，連中職會長蔡其昌都雙手一攤，「我也不知道啊！」

一句尊重選手意願

觀念背馳美日韓職

富邦球團表示，基於尊重選手意願而未公布，不過，球評曾文誠直言，「我以為他們會公布，很意外竟然沒有，我想不到任何不公布的理由。」

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從林子偉、王柏融、吳念庭到張育成，他們在美日職打拚，薪水都會透過媒體或官方發布，一目了然，絕對沒有因為「尊重選手意願」就不公布，而他們返台發展拿到優渥合約，月薪卻始終是個謎，相當弔詭。

曾文誠倡揭露薪資

絕對有助產業發展

曾文誠指出，職業運動本質是塑造球星、炒作話題，揭露球員薪資對整個產業絕對有幫助，當初大谷翔平成為自由球員，媒體每天瘋狂炒作薪水話題，就大大吸引球迷目光，「今天我進場看月薪200萬的張育成打球，讓小朋友有無限憧憬，把中職當目標追求，就有更多人想投入棒球運動，但現在我不知道張育成月薪是多少。」

不公布風氣已10年

薪資膨風傳聞不脛而走

近年南韓職棒輸出不少頂尖好手到大聯盟發光發熱，韓職將本土球員和洋將薪資全數公布在KBO官網已行之有年，無論競技水準或公開透明化都高出中職一截。中職自從10年前有球團領隊表明，「全世界職業運動沒有球隊在公開球員薪水的。」各球團便擇優公布，頂薪球員只透露「合約總值」，實際上根本沒領那麼多，不但讓外界有「過度膨風」之感，也讓不少網友在社群媒體捕風捉影，恣意撰文帶風向，形成一股歪風。

儘管蔡其昌表示，職業球員薪資是話題，有話題才有行銷，職業運動沒話題就顯得黯淡失色，但他也強調，每個職業聯盟都有自己的玩法，沒有對錯，「如果要強制球員公布薪資，須跟工會討論，我當會長，沒有什麼東西是不能改的。」

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