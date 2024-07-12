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張育成首打席任務 挑戰鋒哥領銜2魔咒

2024/07/12 05:30

以陳金鋒為首的4位大聯盟資歷野手，在中職首打席都未能敲安。（資料照）

今晚迎獅 新莊內野票售罄

張育成選99號是為了向洋基強打賈吉看齊。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將今天坐鎮新莊主場迎戰統一獅，將是張育成返台首秀，內野門票已售罄，可望締造新莊球場本季首度破萬人熱潮，他將對決獅隊王牌布雷克，過去4名大聯盟前輩在中職首打席都未能敲安，所屬球隊也都落敗，張育成能否打破魔咒成為觀戰焦點。

大聯盟資歷台灣野手 中職首打席成績

回顧歷史，5名台灣打者陳金鋒、胡金龍、林哲瑄、林子偉、張育成先後登上大聯盟，2006年陳金鋒以千萬年薪的3年合約加盟La new熊，返台初登場首打席面對獅隊先發投手潘威倫，擊出一壘滾地球遭刺殺，終場熊隊1：4落敗。

2013年胡金龍加盟義大犀牛，首秀首打席擊成內野飛球出局，義大2：10遭桃猿修理；兩年後林哲瑄加入義大，以代打之姿完成初登場，擊出外野飛球出局，最後義大也以6：8不敵桃猿，去年林子偉來到樂天首打席則選到保送，但樂天仍以6：10輸給獅隊。

今天張育成可望先發迎來返台初登場，布雷克強調，會透過情蒐影片好好研究他。富邦球團則推出「等部長開轟！」活動，只要拾獲張育成中職生涯首轟球，就會以他的親簽實戰球衣、球帽和比賽用球作為交換。

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