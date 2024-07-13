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嘟嘟9局下迎新 張育成首安報到

2024/07/13 05:30

獅隊林益全本季首轟出爐。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將昨雖以1： 13遭統一獅痛宰，但狀元郎張育成的返台首秀在9局下從「嘟嘟」潘威倫手中敲出中職生涯首安，讓他賽後直呼，「滿幸福的！」

悍將球迷珍藏張育成中職首戰證書。（記者陳志曲攝）

張育成擔任4棒指定打擊，面對獅隊先發洋投布雷克，前3打席結果依序為外野飛球、三振、內野滾地球出局。布雷克先發6局無失分拿下本季第6勝，張育成盛讚：「我在國外沒看過下墜幅度這麼大的指叉球，甚至比大都會日本投手千賀滉大的指叉還好。」

張育成（後）9局下從潘威倫手中敲安，賽後向前輩致意。（記者陳志曲攝）

中職首秀 比經典賽還緊張

悍將狀元張育成中職首秀直到最後打席才敲安，單場4打數1安打。 （記者陳志曲攝）

9局下獅隊推出中職史上最多149勝的名投潘威倫登板，與張育成正面對決。只見張育成站上打擊區前，先向潘威倫敬禮致意，相中對方第3球掃出二壘安打，單場累計4打數1安打，他賽後直言，潘威倫是大前輩，小老弟致意以示尊重是該做的事，很幸運可以對戰並敲首安。

事實上，張育成已1個月沒實戰，狀態還沒調整到位，他表示，比賽中打擊一直微調，最後打席有找到想要的感覺，「比經典賽還緊張，全場一直都很緊繃，狀況還差滿多的，感謝隊友一直鼓勵我，還要再努力學習。」

99號MVP 神全開轟5打點

和張育成同穿背號99號球衣，「統一神全」林益全昨技高一籌，2局上先敲3分砲、本季首轟出爐，6局上再擊出2分打點安打，單場灌進5分打點，本季首度獲選單場MVP。

悍將新莊主場湧入1萬0552人進場一睹張育成首秀，締造本季新莊首破萬人熱潮，林益全說，很開心能看到這麼好的打者返台發展，希望張育成能像2013年曼尼來台一樣，將中職帶向另一波新高峰；巧合的是，當年曼尼加盟義大犀牛，球衣背號正是99號。

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