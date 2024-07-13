猿教頭誇自家人 不吝加碼紀慶然

9局上猿隊蔡鎮宇（中）衝本壘，遭雄鷹右外野手紀慶然長傳助殺。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕樂天桃猿魔神樂昨先發8局猛飆生涯新高10次三振，加上打線狂敲16支安打援護，助隊以7：2賞給台鋼雄鷹在澄清湖球場的3連敗，總教練古久保健二誇讚選手很努力之餘，不忘點到替補驚奇演出的台鋼紀慶然，「明天（13日）應該會先發吧？」

魔神樂（記者李惠洲攝）

兩隊前6局是2分差的緊繃戰況，樂天打線前6局猛敲11安僅拿3分，直到7局才追加2分保險分，古久保為此道歉，「這是總教練的責任。」隨後說道，如果戰術再靈活一點，分數會拿更多，「這部分比較不好意思，讓比賽變得沉重。」

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紀慶然（記者李惠洲攝）

魔神樂飆生涯新高10K

魔神樂在5日被富邦悍將中斷開季7連勝，昨投8局僅在2局下被杜家明擊出陽春砲失分，古久保讚賞先發投手表現太好了，也對外野手林政華在5局的Super Play（超級美技）直呼：「那球滿巨大的！」

台鋼投手群崩盤，許育銘在7局上更在一、二壘有人時罕見出現連續2次投手犯規，成為2003年統一獅郭文居、2015年義大犀牛沈鈺傑後，史上第3位單局2次投手犯規的投手，免費奉送樂天分數。

不過台鋼在8局換上守右外野的紀慶然意外成為焦點，過往棒球生涯都是內野手的他，5日上一軍才練外野，未料生涯第1次外野守備機會就是9局上大秀雷射肩，助殺衝本壘的「樂天小跑車」蔡鎮宇，且9局下再加碼敲適時安打。

10日才奪單場MVP的紀慶然指出，上一軍前有被教練告知可能要守外野，跟隊友借手套練習，「教練希望我多練一個位置，代表在幫忙找位置，讓自己上場的機會增加多一點。」

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