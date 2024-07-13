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龍15支一壘打 單局放倒兄弟

2024/07/13 05:30

蔣少宏單場3安猛打表現，本季首次獲選單場MVP。 （記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕味全龍擊出15支安打雖都是一壘安打，仍把握5局上發動一波10人次的猛攻灌進5分，配合銳歐首次中繼3局只失1分的強力守成，以7：4力挫中信兄弟中止2連敗，蔣少宏繼6月7日後再次交出單場3安打、2打點，本季首次獲選單場MVP，賽後開心笑說「等好久了！」

蔣少宏猛打賞 本季首獲MVP

味全打完4局雖以1：2落後，5局上由張祐嘉率先安打重啟攻勢，郭天信、李凱威相繼採用觸擊，各形成內野安打、野手選擇助隊2：2扳平，蔣少宏擊出單場第2安助味全4：2拿回領先，郭嚴文代打敲安、石翔宇內野滾地球各有1分打點，6局上再以連續3安追加1分。

蔣少宏前11場30打數僅有3安，打擊率從0.273跌到0.212，他指出，6月7日是回一軍的第1場，因為手感還可以，開始試著把球打強，沒想到運氣很不好，那11場大概快10次打得很好但都出局，這場賽前有做微調，縮短揮棒時間、增加看球時間，既然效果還不錯，希望把感覺維持下去。

鋼龍6局上連挨2安後退場，帳面上用96球投5局失4分，拿到本季對兄弟首勝，總教練葉君璋表示，鋼龍的內容雖與前次7局無失分有落差，但兄弟打者比較有經驗，本來就不好對付，讓銳歐中繼3局多少會影響後2場的調度，既然有贏球機會就先搶下再說。

兄弟今天讓艾士特回一軍先發，連同明天表定推出克迪，本週輪值使用4名洋投，總教練平野惠一表示，目前先發人手吃緊，洋將升降天數剛好有操作空間，但仍希望本土投手可以站出來。許基宏於5局下擊出高飛犧牲打，達成生涯第400分打點。

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