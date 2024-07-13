PLG》狀元籤換陳范柏彥 鋼鐵人再挑6新秀

高雄鋼鐵人以探花籤補進虎尾科大外籍生馬克斯（左）。（記者陳逸寬攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕上季PLG爐主高雄鋼鐵人，新球季確定不搭新聯盟TPBL列車將續留PLG，昨在PLG新人選秀會一鼓作氣挑選6位新人，球團將重點栽培這批菜鳥，至於對林書豪回鍋、主場搬遷等議題則持開放態度。

鋼鐵人選秀前把狀元籤交易給富邦勇士，換取即戰力陳范柏彥跟今年選秀會首輪第3順位、次輪第3順位。鋼鐵人昨晚依序挑中虎尾外籍生馬克斯、政大莊朝勝、政大王凱裕、台科大汪哲宇、台師大林心翔、高師大朱育君。

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鋼鐵人副總經理方永璽透露，球隊原本想鎖定雷蒙恩，他退選後立刻把目光擺在馬克斯身上，對整體選秀感到很滿意，最重要還是得順利跟6人完成簽約。

目前外界有太多鋼鐵人的傳言，其中是他們不排除離開高雄轉戰新竹，方永璽表示，球團針對主場搬遷還在評估，仍有機會續留高雄，最快9月會有明確答案。

林書豪回鍋、主場搬遷 持開放態度

另外，林書豪在2023年曾加入鋼鐵人，當時帶領鋼鐵人打出佳績，但他去年夏天決定跟弟弟林書緯在新北國王合體，如今傳出鋼鐵人有意和林書豪再續前緣。針對林書豪回鍋，方永璽未正面回答，但他相信林書豪在鋼鐵人過得很開心，去年離開也是充滿不捨，倘若林書豪有意回鍋，球團絕對敞開雙手歡迎，但當務之急是先在自由市場找尋人手。

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