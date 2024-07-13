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《巴黎奧運台灣戰將–網球》謝淑薇搭曹家宜 擁另類主場優勢

2024/07/13 05:30

謝淑薇期盼為台灣拿下奧運首面網球獎牌。（資料照）

記者梁偉銘／專題報導

曹家宜（資料照）

2024年巴黎奧運網球賽事相當特別，即將回到四大滿貫之一的法國公開賽，即名聞遐邇的羅蘭加洛斯球場舉行，屆時台灣共兩組職業女雙人馬角逐，包括神奇復出的謝淑薇欽點新世代曹家宜，以及詹詠然、詹皓晴這組姊妹檔，7月底各自在熟悉的紅土聖地爭取佳績。

詹家姊妹（資料照）

職業賽資歷豐富的謝淑薇，生涯7座大滿貫女雙冠軍當中，就包括2014、2023年兩座法網，加上旅居巴黎多年，對於難得擁有另類「主場優勢」的奧運志在必得，如同小薇先前接受《紐約時報》訪問時所說：「我一直想為台灣贏得一面奧運獎牌，這對我來說是特別的事。」

儘管因傷休兵長達一年半，謝淑薇全能身手不但沒退化，蓄積能量重出江湖，反而激發出更精彩火花，去年締造連奪法網紅土、溫網草地的「海峽大滿貫」，今年初又包辦澳洲公開賽女雙、混雙的雙料殊榮，甚至本屆溫網也續創佳績，而且身邊多為不同搭檔，讓她贏得「百搭天后」美譽。

謝淑薇以女雙世界第2的排名，直接取得巴黎奧運門票，還可欽點戰友，芳齡20歲、人高手長的的曹家宜雀屏中選，這也是她首登五環殿堂，能否在底線支援擅長網前作戰的小薇？備受各界期待，這位潛力十足的新星也說：「希望跟學姊多學習，接受奧運洗禮突破成長。」

姊妹聯手 大詹最後一舞

至於詹家姊妹連續第3屆奧運出賽，妹妹詹皓晴目前女雙排行23；使用傷後保護排名的姊姊詹詠然，則自去年10月中旬休兵調整，睽違多時兩人重新合拍，期許突破2016年里約奧運8強戰績，這也是大詹奧運最後一舞。

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