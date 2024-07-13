贊助12人闖進巴黎奧運 台灣大哥大加碼助威金

台灣大哥大運動家族12位選手勇闖巴黎奧運，成為史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業。（台灣大哥大提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2024巴黎奧運7月26日開幕，台灣代表隊共有60名選手，台灣大哥大就贊助12人，成為史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業，台灣大哥大董事長蔡明忠也宣布，為激勵選手勇闖奧運，每位奪得金牌、銀牌、銅牌的選手，分別可獲得10萬美元、5萬美元、2.5萬美元的「助威金」，期待選手在畢生追求的最高榮耀殿堂，發揮能所不能的精神，締造佳績。

台灣大哥大所贊助的選手在國際舞台大放異彩，6人參加2020東京奧運，拿下1金、1銀，今年台哥大贊助選手增至20人，其中更有12位取得巴黎奧運入場券，包括舉重郭婞淳、體操丁華恬、桌球的林昀儒、鄭怡靜，拳擊的林郁婷、陳念琴、黃筱雯，以及高球徐薇淩、霹靂舞孫振、柔道楊勇緯、網球的詹皓晴、詹詠然。

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蔡明忠表示，運動與體育賽事帶給全民的感動與力量，然而運動員的養成之路極其不易，在精神和資源方面都需要大家共同努力支持，而台灣大哥大自2003年起作為選手們的堅強後盾，長期提供激勵獎金或助威金，讓選手無後顧之憂，全心投入訓練與比賽，在國際舞台上為自己也為台灣發光發熱，期許拋磚引玉，號召更多企業和民眾給予體壇健兒支持與鼓勵。

Never Give Up

授權官方應援曲

台灣大哥大將《Never Give Up》原創歌曲及專屬MV授權中華奧會，包括郭婞淳、楊勇緯等名將都開金口獻唱，作為官方應援曲，也獲得粉絲熱烈迴響，直呼感動得熱淚盈眶，紛紛留言為所有台灣選手們加油，祝福體壇健兒前進奧運殿堂，為台爭光，讓世界看見台灣。

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