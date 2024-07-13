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羽球奧運籤表出爐 小戴小組賽遇依瑟儂

2024/07/13 05:30

戴資穎（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕巴黎奧運開幕倒數13天，羽球項目昨進行抽籤儀式，女單第3種子戴資穎即將迎來奧運最後一舞，但她的籤超硬，小組賽就要遭遇世界排名21的好友泰國名將依瑟儂。

台灣隊有戴資穎、男單周天成、男雙李洋／王齊麟、混雙葉宏蔚／李佳馨獲參賽資格。上屆東京奧運女單銀牌戴資穎生涯4度登上奧運舞台，本屆小組賽抽入E組，分組第1出線就能直接保送8強，但在小組賽遇到宿敵依瑟儂，屆時兩人交手將成為最大焦點，小戴分組另一位對手是比利時譚蓮妮。

戴資穎、依瑟儂包括東京奧運8強在內，兩人生涯交手多達35次，小戴取得20勝15敗。在國訓中心積極備戰的戴資穎對小組賽對手是誰沒多想，她認為，眼前最重要是努力練球並保持身體健康，進入奧運殿堂就發揮自己的特色，並減少失誤就有機會拿下勝利。

周天成分組勁敵李卓耀

周天成和世界排名17香港李卓耀、世界排名67墨西哥選手加里多同組，小天想取得分組第1晉級最大勁敵是李卓耀。葉宏蔚／李佳馨和日本渡邊勇大／東野有紗、香港鄧俊文／謝影雪、丹麥克里斯帝安森／博爾同組，兩人要力拚分組前2晉級。

另外，世界羽聯出包，法國男雙柯維／拉巴爾積分遭漏算，兩人告到國際體育仲裁法庭（CAS），如今確定上訴成功可以持外卡參賽，因此男雙抽籤延期，尚未決定何時抽籤。

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