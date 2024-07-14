獅1指開轟 悍將苦等狀元慶祝行情

獅隊陳聖平單場4安、3打點，包括中職生涯首轟。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕張育成昨天首度和哥哥張進德在富邦悍將同場先發，但主角卻是同樣旅外歸國的統一獅游擊手陳聖平。陳聖平昨首局大秀美技，打擊更有包括生涯首轟在內的4安打、3打點，助隊8：0力克悍將。

胡金龍（記者林正堃攝）

陳聖平鐵支 首轟出爐

獅隊選秀第1指名陳聖平（右）開轟繞壘，繞過悍將三壘手張育成。（記者林正堃攝）

陳聖平前5局就完成猛打賞，且首局和5局的安打各帶有1打點。9局上，悍將換上林旺熙接手，陳聖平擊出右外野陽春砲，返台加盟中職的第1轟出爐。

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陳聖平說，近期打擊上更習慣掌握變化球，「謝謝餅總(林岳平)和打擊教練馬修爾，教練每天陪我特打，並給我一些建議，幫助我越來越好，也幫我把策略運用在實戰。」今年中職選秀有4人具旅外資歷，扣掉投手張奕，陳聖平比張育成、吳念庭更早開轟，他謙稱：「其他人都比我大咖，他們壓力應該比我更大。」

獅隊洋投勝騎士投出王牌身手，7局送出7次三振、沒有四壞球保送，且無失分，成為本季首位10勝投手。

張育成貧打 貢獻美技

悍將迎接張育成的前2戰，卻被獅隊合計攻下21分、31支安打，而張育成昨鎮守三壘雖有美技，但攻擊端4打席僅靠保送上壘1次，對戰勝騎士3打數無安打、遭三振1次。

張育成和勝騎士曾在小聯盟交手過，對戰7打數有3安打，勝騎士說，面對這樣強力的打者，自己也有展現鬥志，雖然其實已不太記得當時對戰內容，但後續有追蹤張育成在大聯盟的表現，能夠在中職面對這樣的強打者，他認為是件好事。

獅隊40歲老將胡金龍，昨8局上代打，面對李建勳擊出個人生涯第1200支安打，史上第19人。

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