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兄弟19安屠龍 「美中不足還是陳琥」

2024/07/14 05:30

兄弟火力全開，團隊單場敲出本季新高19安。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕伍鐸昨天雖完成生涯第160場先發是中職洋將第3人，但只投5局就被擊出11支安打失5分，成為史上第3位生涯60敗的洋投，中信兄弟暢打本季團隊單場最多的19支安打，配合艾士特7局無失分的好投，以11：0輕取味全龍，觀眾12843人也寫下洲際棒球場今年最高票房。

兄弟高宇杰開轟。（記者廖耀東攝）

伍鐸用90球投5局，每局都被擊出安打，1、4局下兩度連挨3安共失3分，5局下又挨3安再丟2分，生涯第60敗比第70勝先到。艾士特重回一軍輪值，靠守備幫忙度過1局上與5局上的2次危機，一度讓味全9上9下，只用87球就投完7局，本季7勝有3勝取自味全。

艾士特（記者廖耀東攝）

艾士特喊熱 仍優質先發

中職160場先發洋投

艾士特指出，可能是下二軍期間沒投很多球，剛開賽還沒進入狀況，很開心遇到危機都能守住，感謝隊友不但攻下很多分，還打出本季單場最多的19安，只是天氣真的超熱，只能趁攻守交換回休息室多喝水保持涼爽，「跟下午5點05分相比，我更喜歡6點35分的比賽。」

總教練平野惠一表示，1局上阻止對方想靠雙盜壘搶分很關鍵，加上1局下先馳得點，打擊有很充分的發揮，讓艾士特一路投得很順，美中不足還是陳琥，9局上領先11分竟還形成滿壘，「已經給他很多機會，結果總是不如人意，因為沒有競爭對手，沒能創造更多的危機感，否則真的應該下二軍的。」

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