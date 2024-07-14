晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

莊昕諺帶頭後猿 7投寫歷史

2024/07/14 05:30

莊昕諺2局下緊急後援化解危機，猿單場7投手，寫下史上正規9局最多投完封勝紀錄。（樂天提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕樂天桃猿王牌威能帝昨僅先發1.2局就傷退，6名後援土投神奇接力壓制對手，最終以5：0擊敗台鋼雄鷹，寫下史上正規9局最多投手完封勝紀錄，日籍總教練古久保健二坦言，「這種比賽不太常發生！」

威能帝有難 土投接力完封勝

樂天昨開賽沒多久就出狀況，威能帝2局下被張肇元擊出投手前滾地球，瞬間用手碰成內野安打，造成右手無名指挫傷退場，莊昕諺緊急接替，在一、三壘有人下，讓林家鋐擊出二壘滾地球，化解危機，也開啟黃偉晟、蘇俊璋、王志煊、陳冠宇、陳柏豪的接力完封之路。

古久保指出，當下莊昕諺是能最快熱身完上場的投手，投手教練許銘傑在續投的串聯做得很好，「捕手也是，宏鈞有效領導投手。」嚴宏鈞表示，莊昕諺上丘時，「我告訴他，你上來就抓這位打者（林家鋐），我要的就是他而已。」

過去7名投手完封勝只有在延長賽才會發生，正規9局最多是6投，樂天在9局用7投完封台鋼刷新聯盟最多紀錄。台鋼全場得點圈14打席只有敲1支安打，包括三番王柏融的4打席槓龜，還苦吞再見三振，度過苦澀一夜。

動用6名後援土投能完封勝，嚴宏鈞也沒有想過，他坦言，2局後援土投就要接手，通常不可能不丟分，「但我們抱持不能給他們得分的心態，我也是在比賽結束後才發現沒失分。」

嚴宏鈞不只領導投手有功，2局上還有幸運小插曲，他原本被江承諺的近身球擊中手肘護具，但裁判認為閃躲不明顯未判觸身，記壞球1顆繼續打擊，未料下一球被他擊出三壘安打，送回巨大的第1分。

嚴宏鈞表示，他是順勢將手肘往後拉，而不是停在原地被球擊中，「但沒關係，也無法改判。」他坦言，過去球隊對江承諺就打得不順手，雖然會贏，但沒有辦法大量得分。江承諺昨先發7局僅掉1分，吞下第6敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。