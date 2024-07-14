莊昕諺帶頭後猿 7投寫歷史

莊昕諺2局下緊急後援化解危機，猿單場7投手，寫下史上正規9局最多投完封勝紀錄。（樂天提供）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕樂天桃猿王牌威能帝昨僅先發1.2局就傷退，6名後援土投神奇接力壓制對手，最終以5：0擊敗台鋼雄鷹，寫下史上正規9局最多投手完封勝紀錄，日籍總教練古久保健二坦言，「這種比賽不太常發生！」

威能帝有難 土投接力完封勝

樂天昨開賽沒多久就出狀況，威能帝2局下被張肇元擊出投手前滾地球，瞬間用手碰成內野安打，造成右手無名指挫傷退場，莊昕諺緊急接替，在一、三壘有人下，讓林家鋐擊出二壘滾地球，化解危機，也開啟黃偉晟、蘇俊璋、王志煊、陳冠宇、陳柏豪的接力完封之路。

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古久保指出，當下莊昕諺是能最快熱身完上場的投手，投手教練許銘傑在續投的串聯做得很好，「捕手也是，宏鈞有效領導投手。」嚴宏鈞表示，莊昕諺上丘時，「我告訴他，你上來就抓這位打者（林家鋐），我要的就是他而已。」

過去7名投手完封勝只有在延長賽才會發生，正規9局最多是6投，樂天在9局用7投完封台鋼刷新聯盟最多紀錄。台鋼全場得點圈14打席只有敲1支安打，包括三番王柏融的4打席槓龜，還苦吞再見三振，度過苦澀一夜。

動用6名後援土投能完封勝，嚴宏鈞也沒有想過，他坦言，2局後援土投就要接手，通常不可能不丟分，「但我們抱持不能給他們得分的心態，我也是在比賽結束後才發現沒失分。」

嚴宏鈞不只領導投手有功，2局上還有幸運小插曲，他原本被江承諺的近身球擊中手肘護具，但裁判認為閃躲不明顯未判觸身，記壞球1顆繼續打擊，未料下一球被他擊出三壘安打，送回巨大的第1分。

嚴宏鈞表示，他是順勢將手肘往後拉，而不是停在原地被球擊中，「但沒關係，也無法改判。」他坦言，過去球隊對江承諺就打得不順手，雖然會贏，但沒有辦法大量得分。江承諺昨先發7局僅掉1分，吞下第6敗。

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