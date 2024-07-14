瓊斯盃》莫巴耶轟26分 台灣白自誤認輸

台灣白隊莫巴耶轟下全場最高26分。（記者劉信德攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣白隊昨在瓊斯盃男子組首戰，莫巴耶雖轟下全場最高26分，但獨木難支，終場以79：84不敵馬來西亞。

莫巴耶在UBA政治大學期間擁有「最強外籍生」之稱，12日在PLG選秀獲得富邦勇士青睞、成為新科狀元，此次頂替夢想家洋將布依德的位置，披上白隊戰袍。

請繼續往下閱讀...

莫巴耶上半場就轟下15分，為白隊取得雙位數領先，不過馬來西亞易籃後趁他退場休息趁勢拉出一波20：6的攻勢逆轉，白隊末節反撲功虧一簣，苦吞首敗。莫巴耶攻下26分、8籃板，同樣來自政大的宋昕澔拿下10分，即將旅日的游艾喆挹注9分。

22次失誤 比大馬多10次

白隊昨出現22次失誤，比對手多了10次，主帥桑茂森直言，此次有很多成員都是首度參加瓊斯盃，還需要點時間適應，大馬隊身材高大讓鋒線球員吃了不少苦頭，下役必須修正失誤過多的問題。

莫巴耶表示，很榮幸可以披上台灣隊戰袍，與政大隊友再度並肩作戰，但他坦言，此役表現可以更好，5次失誤實在太多。效力SBL台銀的28歲後衛張家禾擔綱白隊隊長，昨貢獻4分，他認為，首戰確實打得有點綁手綁腳，但相信後面7場會愈來愈好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法