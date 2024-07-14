溫網》31種子爆冷 克雷茲可娃封后

克雷茲可娃昨於溫網女單爆冷封后。 （路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕克雷茲可娃昨於溫布頓網球錦標賽女單決戰再爆冷門， 6：2、2：6、6：4力退義大利第7種子保莉妮，捷克31種子首度全英俱樂部草地封后，也是職業生涯大滿貫第2冠。

保莉妮再度屈居亞軍

克雷茲可娃挾著4強逆轉哈薩克第4種子蕾巴金娜的銳氣，首闖溫網決戰就順勢攻頂，笑捧象徵女單最高榮耀的玫瑰露水盤，獨享270萬英鎊（約1.16億台幣）冠軍獎金。單、雙打兼具的克雷茲可娃，曾兩度溫網女雙封后，並包辦2021年法網女單、女雙的雙料冠軍，28歲的她揮別先前紅土賽季傷痛陰霾，意外在草地聖殿找回絕佳狀態，成為賽史最新贏家。

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反觀保莉妮大器晚成，本季從法網紅土到溫網草地，連續兩項大滿貫都晉決賽，已是2016年美國小威廉絲之後首見，可惜最終功虧一簣，再度屈居亞軍。

喬、艾重演爭冠戲碼

男單4強熱戰，37歲的喬科維奇昨以6：4、7：6（7：2）、6：4橫掃義大利22歲新星穆塞蒂，塞爾維亞老將10度勇闖決戰，週日強碰上屆5盤逆轉他的西班牙後浪艾卡拉茲，老少龍爭虎鬥精彩可期。

至於尋求衛冕的艾卡拉茲，重演去年戲碼，6：7 （1：7）、6：3、6：4、6：4再退俄國前球王梅德維夫，連兩年挺進決賽，力拚大滿貫第4冠。

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