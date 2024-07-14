《巴黎奧運台灣戰將–射擊》射擊8人最大團 力拚獎牌開張

巴黎奧運射擊隊選手吳佳穎。（資料照）

記者盧養宣／專題報導

巴黎奧運射擊隊選手田家榛。（資料照）

台灣射擊項目共8位選手取得巴黎奧運參賽資格，組成歷屆最大團，從43歲的林怡君到21歲的劉恆妤，集結不同世代好手。

巴黎奧運射擊隊選手楊昆弼（左起）、林怡君、劉宛渝、李孟遠合影。（記者塗建榮攝）

林怡君5度征奧不言退

巴黎奧運射擊隊選手余艾玟（左）、劉恆妤（右）。（資料照）

林怡君2000年在雪梨奧運初登場就獲得雙不定向飛靶第四名，至今仍是台灣在奧運射擊最佳成績，她對這項運動仍有滿腔熱情，尚未考慮退休，五度征戰奧運抱持平常心，希望不要給自己太大的壓力。

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楊昆弼喊話志在奪牌

25歲的不定向飛靶名將楊昆弼是首位取得巴黎奧運門票的台灣好手，擁有更多備戰時間，他自認狀態不俗，更豪氣表示，「志在奪牌不只是參加。」同樣是第三度出征奧運的還有25公尺手槍的田家榛與吳佳穎，擁有豐富經驗的兩人平靜面對大賽，希望屆時能發揮訓練時的水準。

10公尺空氣手槍好手余艾玟最後一刻才靠遞補獲得資格，她指出，經過多次國際賽洗禮更加成熟，備戰時間短反而能更專注。

初次踏上奧運的則有定向飛靶李孟遠、不定向飛靶劉宛渝及10公尺空氣手槍劉恆妤，其中李孟遠成為台灣史上首位拿下定向飛靶資格的好手，在歷經杭州亞運的失利後，這次目標是進決賽。

劉宛渝上屆與資格擦身而過，一度陷入低潮，這次終於圓夢也希望能一舉打下好成績；年紀最小的劉恆妤首度出征奧運雖然興奮，但也展現超齡一面，表示奧運只是換了一個名字的國際賽，不會太緊張。

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