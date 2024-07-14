晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

《巴黎奧運台灣戰將–射擊》射擊8人最大團 力拚獎牌開張

2024/07/14 05:30

巴黎奧運射擊隊選手吳佳穎。（資料照）

記者盧養宣／專題報導

巴黎奧運射擊隊選手田家榛。（資料照）

台灣射擊項目共8位選手取得巴黎奧運參賽資格，組成歷屆最大團，從43歲的林怡君到21歲的劉恆妤，集結不同世代好手。

巴黎奧運射擊隊選手楊昆弼（左起）、林怡君、劉宛渝、李孟遠合影。（記者塗建榮攝）

林怡君5度征奧不言退

巴黎奧運射擊隊選手余艾玟（左）、劉恆妤（右）。（資料照）

林怡君2000年在雪梨奧運初登場就獲得雙不定向飛靶第四名，至今仍是台灣在奧運射擊最佳成績，她對這項運動仍有滿腔熱情，尚未考慮退休，五度征戰奧運抱持平常心，希望不要給自己太大的壓力。

楊昆弼喊話志在奪牌

25歲的不定向飛靶名將楊昆弼是首位取得巴黎奧運門票的台灣好手，擁有更多備戰時間，他自認狀態不俗，更豪氣表示，「志在奪牌不只是參加。」同樣是第三度出征奧運的還有25公尺手槍的田家榛與吳佳穎，擁有豐富經驗的兩人平靜面對大賽，希望屆時能發揮訓練時的水準。

10公尺空氣手槍好手余艾玟最後一刻才靠遞補獲得資格，她指出，經過多次國際賽洗禮更加成熟，備戰時間短反而能更專注。

初次踏上奧運的則有定向飛靶李孟遠、不定向飛靶劉宛渝及10公尺空氣手槍劉恆妤，其中李孟遠成為台灣史上首位拿下定向飛靶資格的好手，在歷經杭州亞運的失利後，這次目標是進決賽。

劉宛渝上屆與資格擦身而過，一度陷入低潮，這次終於圓夢也希望能一舉打下好成績；年紀最小的劉恆妤首度出征奧運雖然興奮，但也展現超齡一面，表示奧運只是換了一個名字的國際賽，不會太緊張。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。