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張奕初登板強運 1局賺到首勝

2024/07/15 05:30

張奕中職初登板中繼1局失1分，卻靠著隊友火力相挺奪首勝，手握首勝球，笑說要預支薪水，請全隊喝咖啡。（記者林正堃攝）

雖救援失敗 眾悍將火力挺

高國麟貢獻關鍵雙安，本季第2次獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將在幸運第7局連得2分，3：1擊敗統一獅，富邦免於3連戰被橫掃，終止3連敗和統一的4連勝，也讓中職生涯初登板的張奕拿下首勝，張奕開玩笑說要預支薪水，請全隊喝咖啡。

富邦選秀第2指名、前旅日投手張奕在1：0領先的7局上登板，中繼1局被擊出3支安打失1分，雖然救援失敗，下半局富邦拿回領先而成為勝投。

笑稱要預支薪水 請喝咖啡

張奕表示，已經3個星期沒有投球，一軍這種大場面更是很久沒有過，感覺像回到2019年世界12強賽，剛上場非常興奮，雖然有失分，整體表現還算合格，沒有想到這麼快拿到勝投，但是把黃保羅的勝投搞掉，覺得很抱歉，本來應該是黃保羅請客，現在他要預支薪水請大家喝咖啡。

張奕投13球有9個好球，最快球速148公里，富邦總教練陳金鋒表示，張奕雖然看起來有點緊張，球速和控球都還不錯，但的確有幾球被打得很紮實，對於他的投球還要和投手教練討論。

張奕表示，雖然很久沒比賽，球都能投到捕手要的位置，但稍微偏高，一軍打者擊球掌握度很高，沒有失投的空間，相信隨著實戰去修正，可以越來越好。

富邦高國麟第4局安打攻下全場第1分，終止富邦連續14局未得分，7局上被追平後，下半局高國麟率先上場擊出二壘打，觸擊推進後再靠著失誤跑回超前分，范國宸安打追加保險分。

高國麟雙安 本季2度MVP

高國麟本季第2次獲選單場MVP，他表示，第7局時只想著無論如何都要上壘，打出二壘打在無人出局時站上得點圈，後續隊友也能串連攻勢，很開心合力拿下勝利。

這場比賽也是張育成加盟富邦後的球隊第1勝，高國麟表示，張育成是非常優秀的選手，但是畢竟很久沒比賽，又是球迷矚目的焦點，可能會有點緊繃，期待他發揮真正的實力。張育成昨天2打數1安打，選到2次四壞球。

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