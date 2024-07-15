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未來之星明星賽 李灝宇唯一亞洲野手

2024/07/15 05:30

李灝宇昨在未來之星明星賽登場，是相隔8年再次有台灣選手參與此盛事。（取自李灝宇IG）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟昨進行未來之星明星賽，現效力老虎隊的台灣好手李灝宇，是唯一入選的亞洲野手，也是相隔8年來再次有台灣選手參與此項盛事。李灝宇5局替補登場，代打擊出游擊方向滾地球出局。

未來之星明星賽僅進行7局，最終國聯6:1勝美聯，紅人新秀克里爾（Cam Collier）開轟奪MVP。

李灝宇今年2A交出打擊率2成96、12轟，被評估明年有機會上大聯盟。昨雖僅有1打席機會，李灝宇仍有巧思，穿上繡有台灣國旗的釘鞋及手套出賽，釘鞋上還有「This is Hao Yu Lee ,I’m from TAIWAN」字樣，告訴世界球迷，他是來自台灣的李灝宇。

道奇隊昨9局搞砸5分領先、延長賽9:11敗給老虎，讓大谷翔平紀錄之役失色。大谷翔平昨個人本季第29轟出爐，成為史上首位在美職完成200轟的日本選手。

道奇教頭羅伯斯坦言，5分領先仍拿不下比賽，球隊仍待檢討。至於大谷的紀錄，羅伯斯則誇讚：「他能轟又能盜壘，在這樣短時間、且曾經受傷狀況下完成200轟，效率非常卓越，可惜我們沒能用贏球慶祝他的成就。」

大谷翔平今天續戰老虎，他也已婉拒明天明星週全壘打大賽，但會在後天的明星賽代表國聯出賽，明星週在德州阿靈頓盛大舉行。

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