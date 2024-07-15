2000安進入射程 神全手感加溫

獅隊林益全連4場敲安、連3場雙安，生涯安打數來到1989支。（記者林正堃攝）

昨4支2連3場雙安

珍惜穿球衣每一天

〔記者吳清正／新北報導〕統一獅林益全打擊火力持續加溫加溫，昨天4打數2安打，已經連4場安打、連3場雙安，生涯安打數來到1989，2000安里程碑已進入射程中。林益全表示，2000安即將達成，也更加珍惜穿著球衣的每一天。

林益全季初只打1打席就下二軍，6月8日才回到一軍，但是到7月6日止打擊率只有0.120，最近4場15打數擊出7支安打，打下8分打點，即將繼張泰山和彭政閔，成為中職史上第3個2000安打者，林益全還有209支全壘打，2000安加200轟則是史上第2人，之前只有張泰山達成。

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林益全表示，最近固定出賽，和投手對決的感覺越來越好，只要能持續穩定出賽，有信心在短期內完成2000安里程碑。

林益全從新人球季起連續13年單季百安，至2021年已累積1828支安打，但是從2022年起出賽機會減少，減慢了達成2000安的速度。

38歲的林益全表示，這幾年身體和打擊狀況並沒有差太多，可能是剛好碰到球隊進行新陳代謝，導致不再能固定出賽，所以也更珍惜穿著球衣的每一天，只要能上場就要把握機會，幫助球隊贏球。不過，看著前天41歲生日的陳鏞基本季的好表現，40歲的胡金龍前天達成生涯1200安，林益全不禁笑說：「我還年輕，不能把年紀當藉口。」

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