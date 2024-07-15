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艾璞樂7局10K代表作 讚嘆天哥

2024/07/15 05:30

味全郭天信兩度演出飛撲美技沒收安打。（味全龍提供）

六星級守備美技

龍隊洋投艾璞樂先發7局無失分，飆出10K創個人單場新高，率隊險勝兄弟。（味全龍提供）

美日職也少見

〔記者徐正揚／台中報導〕味全龍與中信兄弟大演投手戰，兩隊打者共領到22張老Ｋ，靠1次不死三振分出勝負，艾璞樂投7局只挨3安無失分，送出10次三振創單場新高，以生涯代表作帶領味全以1：0險勝兄弟，他卻大讚兩度演出六星級美技守備的郭天信，已經講好要請他喝咖啡。

郭天信在3局下、5局下兩度飛身撲接，分別沒收高宇杰、曾頌恩眼看是安打的飛球，艾璞樂表示，即便在大聯盟與日職，也沒幾個人能像郭天信那樣，「超級棒的守備！比我更應該拿單場MVP，雖然天信說，那是他的工作，我已經問他，喜歡喝什麼咖啡，我請客！」

艾璞樂指出，下二軍15天期間，很容易失去比賽感覺與專注力，他花很多時間準備這場先發，賽前也與捕手全浩瑋認真討論比賽策略，因為隊友沒打多少安打只得1分，投球必須更謹慎投球，很小心面對每個打者，只要稍微1個失投，可能馬上就被追平，甚至變成落後。

龍象投手大戰 葉總喊刺激

「真的好刺激喔！」總教練葉君璋指出，兩隊投手的表現真的太好，都能有效壓制對方攻勢，味全確實沒什麼攻勢，唯一的分數還不是靠安打拿到，但比賽有時候就是這樣，郭天信演出2次美技更是關鍵，「投手壓制住，守備守得好，然後就等1個機會，我們現在就是這樣。」

味全擊出4安有2支集中在4局上，2出局後張祐嘉面對第3好球雖揮空，但球提前落地，捕手高宇杰沒能擋下，形成不死三振，味全趁機攻下全場唯一的分數。兄弟克迪投8局失1分也是來台代表作，單場奪8Ｋ也創生涯新高，葉君璋認為，可能因為首次對上，打者對他很陌生，下次交手應會做出調整。

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