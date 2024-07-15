張肇元代打 一擊超前成鷹雄

張肇元7局下代打，敲出致勝安，助台鋼擊敗桃猿。 （記者李惠洲攝）

從領先被追平

險遭桃猿橫掃

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹昨前3局取得3分領先，卻在6、7局發生暴傳和失誤送分，一度被追平，所幸7局下張肇元在2出局代打擊出價值連城的致勝安打，才沒被樂天桃猿逆轉，終場以5：4避免澄清湖3連戰系列賽遭橫掃。

台鋼在3局靠藍寅倫幸運的適時長打，一口氣猛攻3分大局，先發陳柏清前4局無安打，開賽就取得好的氣勢，未料5局起遭遇樂天反攻，6局被攻佔三壘時，陳柏清暴投送分；7局又是被攻佔三壘，二壘林家鋐又接球失誤，戰局遭追平，比賽情勢變得詭譎。

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「哈⋯要怎麼說呢⋯」台鋼總教練洪一中直言，年輕人在緊要關頭比較不穩定，培養新人要付出滿多東西的，「要訓練到不緊張，真的要滿長的時間，也不是說技術多差，但問題就是在緊要關頭，是不是能頂住。」

7局下，台鋼靠魔鷹二壘安打再開啟攻勢，隨後攻佔三壘，原本要派張肇元代打對付左投王志煊，樂天再換上右投陳鴻文，張肇元在2好0壞擊出三壘強勁球，護送致勝分回本壘扮演功臣。

張肇元表示，知道自己打左投比較好，樂天換上王志煊就在場下揮棒準備。即便後來樂天派上陳鴻文，「感謝教練還是信任我，讓我上場代打。」張肇元在6月遭遇低潮，單月打擊率僅1成63，7月打擊率調整回3成。

陳柏清先盛後衰

6局遇亂流

台鋼陳柏清投6局失掉3分無關勝敗。洪總說，「柏清前面表現真的很不錯，但常常會1局控球不穩，6局上就是變化球控不進去，遇到大麻煩。」台鋼中斷在澄清湖球場4連敗，下半季首度在大本營開胡。

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